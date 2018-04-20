謝龍介：兩岸戰爭誰會站出來？台南市府局長過半舉手

2018-04-20 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台灣民主基金會於美國公布民調，指若台海爆發戰事，有7成以上的台灣青年願意為台而戰，台南市議員謝龍介今在議會質詢時，問在場的台南市政府局處首長「若兩岸發生戰爭，對方要用武力攻擊，你和兒子願意站在第一線的請舉手？」過半局處長都舉手。 台南市議員謝龍介（右）今在議會質詢時。記者鄭維真／翻攝 分享 facebook

舉手者包括民政局長陳宗彥、新聞處長許淑芬、秘書長方進呈等，謝龍介詢問方進呈兒子幾歲，方進呈表示「現在高三」，謝接著問方「你要派他去，還是你去」，方回「都會去」。謝龍介說，這份民調都是對民進黨執政的政務官統計，問起來真的是7成，另外有3成比較理性。

謝龍介說，「台灣是個主權獨立的國家，名字叫做中華民國」，代理市長李孟諺回「這是大家的共識」，謝隨後表示這句話是錯誤的說法，並反問「你有聽過，京都是個主權獨立的國家，名字叫做日本嗎」？

謝說，很多觀光業者來陳情，指出過去陸客多，觀光產業發展好，國內旅遊也跟著多；但現在陸客不來，觀光業下滑，大家沒錢賺，國內旅遊也變少。