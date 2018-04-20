謝龍介：兩岸戰爭誰會站出來？台南市府局長過半舉手
台灣民主基金會於美國公布民調，指若台海爆發戰事，有7成以上的台灣青年願意為台而戰，台南市議員謝龍介今在議會質詢時，問在場的台南市政府局處首長「若兩岸發生戰爭，對方要用武力攻擊，你和兒子願意站在第一線的請舉手？」過半局處長都舉手。
舉手者包括民政局長陳宗彥、新聞處長許淑芬、秘書長方進呈等，謝龍介詢問方進呈兒子幾歲，方進呈表示「現在高三」，謝接著問方「你要派他去，還是你去」，方回「都會去」。謝龍介說，這份民調都是對民進黨執政的政務官統計，問起來真的是7成，另外有3成比較理性。
謝龍介說，「台灣是個主權獨立的國家，名字叫做中華民國」，代理市長李孟諺回「這是大家的共識」，謝隨後表示這句話是錯誤的說法，並反問「你有聽過，京都是個主權獨立的國家，名字叫做日本嗎」？
謝說，很多觀光業者來陳情，指出過去陸客多，觀光產業發展好，國內旅遊也跟著多；但現在陸客不來，觀光業下滑，大家沒錢賺，國內旅遊也變少。
代理市長李孟諺澄清，台南市在合併前，飯店住宿人次一年為250萬左右，去年達到320萬人次，加上近期夏都開幕、捷絲旅動工，新加坡悅榕集團也進駐台南，顯見台南觀光為正面成長。不過，謝龍介不甘示弱地回說「台南市民及攤商第一感受就是生意衰退，你們卻都說不錯，那為何還會民怨四起」。
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