軍人年改案今闖關付委 國民黨團備曲棍球要段宜康道歉

2018-04-20 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府軍人年改草案今天將在立院闖關一讀，由於民進黨立委段宜康日前「貪婪行為」說，讓反軍人年改團體群情激憤，也讓今天立院是否爆發衝突受到關注，北市警昨天起也在立院加強布防。但今天上午，軍人年改團體未見動員，國民黨團也未搶占立院。 軍人年改案今闖關付委，國民黨團上午提出三要求，第一，段宜康要道歉；第二蔡政府要提出精算報告，第三要安排4場公聽會，否則將力阻軍人年改草案闖關。記者周志豪／攝影 分享 facebook

應戰軍人年改案今闖關付委，民進黨團昨天起就派出黨籍立委固守立院議場，避免國民黨祭出變更議程戰術杯葛。國民黨團今天也祭出甲級動員，放話力阻。擔心反軍人年改團體將再衝撞立院，北市警局也加強立院防禦工事，立院山雨欲來。

但今天上午，立院周邊並無抗議團體出現，立院議場也僅有民進黨團與時代力量立委搶先入場登記，國民黨團則依照原計畫在一旁紅樓召開黨團大會，並未有搶功議場等衝突。立院周邊形成一副警察比立委與民眾多的詭異畫面。

民進黨團幹事長何欣純受訪時尷尬表示，北市警局確實有收到衝撞線報，才會加強布防。國民黨團副書記長曾銘宗則痛斥，上午有一位吳姓民眾只是路過拍拒馬照片，就差點被員警帶走，這是什麼樣的政府。

國民黨團書記長李彥秀上午則提出3要求，第一，段宜康要道歉；第二蔡政府要提出精算報告，第三要安排4場公聽會，否則將力阻軍人年改草案闖關。

國民黨團人士則透露，稍晚議事開始後，不排除再祭出冗長發言，甚至衝撞，黨團還準備曲棍球要讓段宜康吞下去，「一切都準備好了」。