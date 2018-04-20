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謝長廷投書日媒 籲挺台參加WHA

2018-04-20 08:14聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

駐日代表謝長廷今投書日媒，呼籲支持台灣參加世界衛生大會。這是謝長廷連續兩年為爭取...
駐日代表謝長廷今投書日媒，呼籲支持台灣參加世界衛生大會。這是謝長廷連續兩年為爭取台灣參加WHA投書日媒。記者蔡佩芳／翻攝
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駐日代表謝長廷以「請支持台灣參加『世界衛生大會（WHA）』」為題，投書日本媒體每日新聞。他表示，第70屆聯合國大會中決議「絕不會遺漏任何一個人」，將台灣遺漏在WHO的大門外，是否違反聯合國理念？期盼今年的WHA能真正實現「絕不會遺漏任何一個人」。

謝長廷表示，台灣過去積極參與WHA以及WHO相關技術會議與活動，今後也將持續遵循WHO的方針，在加強世界防疫體系等增進世界人類健康作為上付出貢獻。為此，台灣必須參與WHA，與各國分享有關世界醫療、公共衛生等最新資訊。

WHO為提升全球人類的健康水準，方法之一是推動「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage），讓所有人都能獲致必要之醫療。台灣已經實施全民健康保險，納保率高達99.9％，而且醫療費用僅佔GDP 6.3％，台灣願意與世界各國分享相關經驗。

他提到台灣過去曾受惠於國際援助，近年則已轉變成為國際援助的提供者，提供許多國家醫療、防疫相關技術與經驗，協助提升世界人類的健康。台灣如果能參加WHA以及其他相關活動，可與更多國家分享經驗，在即時通報、取得疾病資訊、以及全球衛生上做出貢獻，達成台灣、WHO以及國際社會的多贏局面。

他投書中也呼籲，台灣位居東亞的交通要衝，與日本相鄰。如果東亞流行傳染病，為防止傳染擴大，資訊即時共享與國際合作絕不可或缺。在感染的初期階段如果能即時控制疫情，可救助許多人命；但如果失敗，將會犧牲許多生命。15年前，東亞地區爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時，因為WHO未提供資訊，讓台灣的防疫工作非常困難。今後為避免因合作發生缺口再度造成犧牲，絕不可讓台灣成為防疫的空白地區。

謝長廷並對日本政府、以及由超黨派國會議員所組成的日華議員懇談會與各界支持台灣以觀察員身分參加WHA，表達由衷的謝意。WHA將於今年5月在瑞士日內瓦召開。台灣自2009年起，連續8年以觀察員身分出席大會，但去年台灣未收到邀請函，無法出席會議，他期盼今年的WHA能真正實現「絕不會遺漏任何一個人」的目標。

去年謝長廷也曾投書朝日新聞，呼籲挺台加入WHA。

WHAWHO謝長廷

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