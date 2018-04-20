婚姻平權 孫大千：蔡英文打假球三步驟

2018-04-20 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



中選會日前審議通過反同團體發動的3個公投提案，作家陳芳明批中選會踐踏基本人權。陳芳明表示，因為民進黨不夠努力，如果在立法院這個會期就通過同婚法，就不需要再舉行一次公民投票，來決定是否要實施婚姻平權。 蔡英文總統。記者周佑政／攝影 分享 facebook

對此，前立委孫大千質疑，以民進黨在立法院的壓倒性多數優勢，有什麼法案是不能通過的？有什麼議題是不能推動的？可見得，這並不是努不努力的問題，這根本是要不要做的問題。所以，在「婚姻平權」議題上，蔡英文總統不是「不努力」而已，她根本就是在「打假球」！「打假球」的標準3步驟：

第一步，雲堆得厚厚的。蔡英文在選前，曾經公開承諾：「我是蔡英文，我支持婚姻平權」，先擺出一付義無反顧，絶不退縮的樣子，順利取得同婚族群的選票。

第二步，風吹得響響的。當選後，開始敲鑼打鼓，舉辦公聽會，誓言不計代價，推動修法。

第三步，雨下得稀稀的。在臨門一腳的關鍵時刻，藉由繁複費時的立法程序，和反對力量的抗爭動作，變相放緩腳步，留下餘地，然後利用公投，規避責任，最後兩面討好，左右逢源。

孫大千說，看完了這一齣精心設計的年度大戲之後，民眾想必更能深刻的體會到，「政治就是高明的騙術」這句話的涵義。某些台灣的政治人物，其實只不過是另一種型態的「詐騙集團」罷了。