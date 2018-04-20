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募兵制後技術團替代役恐斷炊 蔡總統：把待遇調整一下

2018-04-20 03:29聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團，她表示，吃了技術團種植的蕃薯、火龍果，種得很好，真的比台灣好吃。技術團有8位替代役男，不過未來替代役將走入歷史，蔡總統憂心，「要想一想以後怎麼辦」，蔡總統也當場表示，會跟外交部長好好談一談，「把待遇調整一下」。

蔡總統參訪我國駐史瓦濟蘭技術團時表示，史瓦濟蘭跟台灣的距離是1萬1000公里，在這裡看到台灣人非常高興，願意在這麼遠的地方，替友邦國家，做這麼多事情，技術團提供很多協助，但人確實不多。蔡總統說，不過，在這裡工作應該有滿大的成就感。

蔡總統說，吃了技術團種植的蕃薯、火龍果，種得很好，「真的比台灣好吃」。她也詢問在場的8位替代役男，是否覺得這份工作不錯，可以繼續做？現場多數替代役男僅以微笑回應，但有一位替代役男猛點頭，引發現場一陣莞爾。

陪同出訪的民進黨立委王定宇詢問，技術團中替代役男有相當比例，未來役制改變後，將沒有替代役男，是否有影響？該如何因應？技術團團長葉常青坦言，「一定的」，會想辦法多招募志工。

蔡總統也說，「這要想一想以後怎麼辦。」話鋒一轉，蔡總統說，「在你們人生中應該是很有意義的旅程，我們會想辦法盡量把你們留下來，不只是留在史瓦濟蘭，而是跟我們一起做更多的工作」。

她表示，這裡有前任與現任兩位外交部長（指李大維、吳釗燮），「我會跟兩位前後任部長好好談一談，把待遇調整一下」。李大維則說，「這裡有立法院外交委員會的委員（指王定宇）。」，王定宇回應，「行政單位先編出來，我們（立法院）就加了」。這段對話語畢，現場一陣歡呼。

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。...
蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。記者周佑政／攝影
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替代役男史瓦濟蘭王定宇

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