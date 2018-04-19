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高市首長隨陳菊總辭 代理市長21日生效

2018-04-19 23:34中央社 高雄19日電

高雄市長陳菊將出任總統府秘書長，依地方制度法規定，副市長及一級政務首長要隨同總辭，許立明將在20日下午於市府中庭提前舉行交接典禮，代理市長職務21日生效。

陳菊出任總統府秘書長的人事派令21日生效，隨著陳菊向行政院請辭，依地方制度法55條規定，副市長及一級政務首長也要隨同總辭。

市府人事處今天證實，副市長及首長已經配合總辭，人事派令將由代理市長21日生效後重新派任。

至於許立明的副市長遺缺，另研考會主委、經濟發展局長的遺缺，陳菊稍早表示將由代理市長公布。

陳菊卸任、許立明接任代理市長，20日下午在市府中庭提前舉行交接典禮。

陳菊總統府

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