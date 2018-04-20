公務員職務列等調整 6年增12.4億經費

2018-04-20 00:08 聯合報 記者鄭媁／台北報導



民進黨立委日前舉行「非六都人才大失血，呼籲提高職務列等 平衡城鄉發展」記者會，呼籲考試院儘速同意調高非直轄市政府重要主管的職務列等。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為解決直轄市和非直轄市公務員「同職務不同職等」問題，行政院人事行政總處提出「公務人員及警察官職務列等調整建議案」，考試院會昨天經討論後，決議送交全院審查會審查。考試院預估，約二千七百人受影響，六年則增加十二億四千萬餘元經費。

行政院日前將「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」行文考試院，具體建議非直轄市的副局處長職等，由九職等調整為九到十職等，科長則由八職等調整為八到九職等，併同調整等階相當的縣市政府警察官職務。

考試院官員說，為配合二○○七年「地方制度法」修正，銓敘部曾多次通盤檢討公務員職務列等及警察官職務等階，經二○○九年考試院會決議，職務列等調整原則，採地方與中央機關通盤同步規畫，並分兩階段實施。

第一階段先調整地方機關薦任第九職等以下的相關職務。不過，在當時的全院審查會，行政院人事行政局官員表示，考量整體經濟環境及財政負擔，建議限縮第一階段調整範圍，後又遭逢莫拉克颱風重創台灣，經種種考量，決議衡酌整體政經情勢後，再予處理。

去年，內政部建議優先調整警政署主任秘書等一百七十六個中央及地方警察機關職務等階，因涉及公務員職等衡平，銓敘部同時研擬公務員職等調整案，包含中央二級機關主任秘書、司（處）長及列等相同的非主管職務，以及縣（市）政府及所屬一級機關副局（處）長，報請考試院併案審議。

考試院指出，行政院財政主管機關代表在審查會中表示，後續恐再引發其他職務列等的調整，所涉人事及退撫經費應審慎評估；經考試院審酌，以其影響廣泛，暫未同意調整。

去年十月，考試院長伍錦霖分批邀集考委及相關部會首長，研商後續可積極作為的重大考銓業務，其中多數委員對縣市政府及所屬一級機關副局處長職等調整，具高度共識，會後並作成結論，先就有共識、不合理、單純而影響少的職務處理，並循序漸進推動。