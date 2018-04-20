親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆接任教長
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
陸軍演對我施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

公務員職務列等調整 6年增12.4億經費

2018-04-20 00:08聯合報 記者鄭媁／台北報導

民進黨立委日前舉行「非六都人才大失血，呼籲提高職務列等 平衡城鄉發展」記者會，呼...
民進黨立委日前舉行「非六都人才大失血，呼籲提高職務列等 平衡城鄉發展」記者會，呼籲考試院儘速同意調高非直轄市政府重要主管的職務列等。 圖／聯合報系資料照片
分享

為解決直轄市和非直轄市公務員「同職務不同職等」問題，行政院人事行政總處提出「公務人員及警察官職務列等調整建議案」，考試院會昨天經討論後，決議送交全院審查會審查。考試院預估，約二千七百人受影響，六年則增加十二億四千萬餘元經費。

行政院日前將「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」行文考試院，具體建議非直轄市的副局處長職等，由九職等調整為九到十職等，科長則由八職等調整為八到九職等，併同調整等階相當的縣市政府警察官職務。

考試院官員說，為配合二○○七年「地方制度法」修正，銓敘部曾多次通盤檢討公務員職務列等及警察官職務等階，經二○○九年考試院會決議，職務列等調整原則，採地方與中央機關通盤同步規畫，並分兩階段實施。

第一階段先調整地方機關薦任第九職等以下的相關職務。不過，在當時的全院審查會，行政院人事行政局官員表示，考量整體經濟環境及財政負擔，建議限縮第一階段調整範圍，後又遭逢莫拉克颱風重創台灣，經種種考量，決議衡酌整體政經情勢後，再予處理。

去年，內政部建議優先調整警政署主任秘書等一百七十六個中央及地方警察機關職務等階，因涉及公務員職等衡平，銓敘部同時研擬公務員職等調整案，包含中央二級機關主任秘書、司（處）長及列等相同的非主管職務，以及縣（市）政府及所屬一級機關副局（處）長，報請考試院併案審議。

考試院指出，行政院財政主管機關代表在審查會中表示，後續恐再引發其他職務列等的調整，所涉人事及退撫經費應審慎評估；經考試院審酌，以其影響廣泛，暫未同意調整。

去年十月，考試院長伍錦霖分批邀集考委及相關部會首長，研商後續可積極作為的重大考銓業務，其中多數委員對縣市政府及所屬一級機關副局處長職等調整，具高度共識，會後並作成結論，先就有共識、不合理、單純而影響少的職務處理，並循序漸進推動。

考試院警察公務員

相關新聞

扁擬去募款餐會 將向中監申請

2018-04-20 00:03

募兵制後技術團替代役恐斷炊 蔡總統：把待遇調整一下

2018-04-20 03:29

史瓦濟蘭擬正名 國王：把國名還給人民的時間到了

2018-04-20 03:23

王金平：新說詞若雙方同意 兩岸問題能解

2018-04-19 22:54

美重申釣魚台適用美日安保 外交部：是我領土

2018-04-19 22:51

羅智強：中華歷史 我不遺忘----仁安羌大捷

2018-04-19 21:43

工會被資方把持 蔣萬安：勞工是加入工會還是黑社會？

2018-04-19 20:59

處理「骨感妹」案不當 國安局承諾改善

2018-04-19 20:31

反同公投三案通過 性平團體籲投「不同意」作戰開始

2018-04-19 18:18

「骨感妹」事件 監委要國安局檢討改善

2018-04-19 18:17

抗拒公務員職務列等調整？考試院澄清：絕非事實

2018-04-19 17:09

印尼頻查台灣漁船 外交部：不能任意扣船

2018-04-19 16:09

民調：51.5%民眾滿意陳菊接府秘書長

2018-04-19 15:54

幼教公共化 林萬億：沒跟教部意見不合

2018-04-19 15:09

高爾夫球桿弟爭權益 暨罷工後赴總統府陳情

2018-04-19 14:57

台灣獨有 選舉版LINE@帳號啟動

2018-04-19 14:42

蔡正元：台獨沒宣布 台灣就成「偽政權」

2018-04-19 14:24

「民進黨不倒經濟不會好」高雄餐廳掛布條嘆景氣差

2018-04-19 13:45

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17

無法保證捍衛我國漁權 李彥秀叫陳吉仲閉嘴

2018-04-19 13:13

中選會通過同婚公投初審 尤美女：必須要贏的一戰

2018-04-19 12:58

六都議員高齡化？基進黨：台北最年輕、台南最老

2018-04-19 12:28

民主基金會民調 五成四對台民主悲觀

2018-04-19 11:56

天主教台灣主教團將晉見教宗方濟各 邀請訪問台灣

2018-04-19 11:34

雙北合作交流平臺 今舉行第4次市長層級會議

2018-04-19 11:17

麥港改工商綜合港公投 第一階段提案今送中選會

2018-04-19 11:10

勞長率隊稽查飲料店都違規 委員批宣導不力作秀

2018-04-19 11:06

同婚傾向立專法？中選會：公投是落實同婚權利

2018-04-19 09:53

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

陳芳明再批中選會踐踏人權 氣指民進黨不夠努力

2018-04-19 07:35

蔡賴兩岸主張 吳敦義質疑唱雙簧

2018-04-19 01:09

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

農地上蓋工廠 台灣為何仍逆道而行？

2018-04-12 11:39

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30
看更多

熱門文章

藍說用選票教訓小英覺得諷刺 孫大千：她兩年前也說過

2018-04-19 09:03

侯友宜被質疑當年抓黑名單 孫大千：只有藍綠沒有是非

2018-04-19 08:14

賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治

2018-04-19 10:31

軍方認證共軍新戰法攻台林口是首選 我反應時間只3小時

2018-04-19 11:41

優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17

「民進黨不倒經濟不會好」高雄餐廳掛布條嘆景氣差

2018-04-19 13:45

卡管案 吳茂昆：原則上很快可以解決

2018-04-19 11:04

獨／力挺新教長吳茂昆 東華師生發起連署

2018-04-19 11:25

【即時短評】蘇貞昌勿陷陳菊、蔡英文於不義

2018-04-19 12:33

反制中共遠海長航 國防部緊急動用近六億第一預備金

2018-04-19 13:31

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

軍人年改草案明闖關 吳敦義：應先釋憲釐清有無違憲

2018-04-19 15:12

侯友宜酸黑名單的人都出來選總統 蘇貞昌：他怎這樣？

2018-04-19 16:17

共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長

2018-04-19 08:00

台灣超導前董事長陳輝堂聲明 吳茂昆被擅列為董事

2018-04-19 19:42

段宜康批侯友宜過去不堪 葉元之反問:警察有抗命自由？

2018-04-19 19:14

陳菊若點頭接蘇貞昌競選職 羅智強：我就告她

2018-04-19 16:00

【重磅快評】清理卡管戰場 吳茂昆那一口真氣練足了嗎?

2018-04-19 13:12

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

民主基金會民調 五成四對台民主悲觀

2018-04-19 11:56

陳菊任蘇總部主委違法？徐國勇：行政中立法只針對文官

2018-04-19 21:38

王金平：新說詞若雙方同意 兩岸問題能解

2018-04-19 22:54

新教長吳茂昆備受爭議 徐國勇：管中閔也要出來講清楚

2018-04-19 10:23

東華女教授槓上吳茂昆 指控詐領804萬元告發貪汙

2018-04-19 11:19

看未來新北市長 李婉鈺：英文能溝通嗎？

2018-04-19 13:46

處理「骨感妹」案不當 國安局承諾改善

2018-04-19 20:31

東華兩樣情…教授告吳茂昆涉圖利 師生連署挺辦學佳

2018-04-19 14:10

選成第三名要退出政壇？姚文智：民進黨團結不可能第三

2018-04-19 16:35

蔡正元：台獨沒宣布 台灣就成「偽政權」

2018-04-19 14:24

核二跳電爭議未平 核三2機組今又出狀況

2018-04-19 21:05

憂人才西進？吳茂昆：台灣研究環境比他們好

2018-04-19 09:52

再爆鎖喉國大洪奇昌 侯友宜：時代下奉命行事

2018-04-19 20:13

2005年登陸合法？游淑慧：吳茂昆當時違法轉往第三地

2018-04-19 11:52

政治偏鋒不出界 陳冲：用負數票踩煞車

2018-04-19 22:47

李遠哲和吳茂昆 曾讓林萬億走路有風

2018-04-19 10:51

中共解放軍多機種 連續兩天繞台飛行

2018-04-19 18:25

吳茂昆上任 羅智強提3點質疑諷「花木茂昆」

2018-04-19 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top