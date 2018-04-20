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扁擬去募款餐會 將向中監申請

2018-04-20 00:03聯合報 記者林敬殷／台北報導

前總統陳水扁（左）擬出席凱達格蘭基金會在五月四日舉行的感恩募款餐會，陳致中昨天說...
前總統陳水扁（左）擬出席凱達格蘭基金會在五月四日舉行的感恩募款餐會，陳致中昨天說，這幾天會向中監提申請。 圖／聯合報系資料照片
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前總統陳水扁擬出席凱達格蘭基金會在五月四日舉行的感恩募款餐會，陳水扁的兒子陳致中昨天表示，這幾天就會向台中監獄提出申請，也會一併提出醫療團隊的報告。他強調，餐會不是政治性或選舉活動，應該沒那麼複雜。

新台灣國策智庫昨天舉行「最新政府施政滿意度與二○二○年第三勢力形成評估」民調記者會，與會的陳致中會後受訪時，對於陳水扁是否參加募款餐會做出說明。

陳致中表示，今年是凱達格蘭基金會十三周年感恩餐會，這是年度活動，去年和前年陳水扁都有參加，今年也會參加，親自感謝好朋友、老朋友、長期支持不離不棄的朋友們，這是很溫馨的事情。

從前年起，凱達格蘭基金會都會在五到六月期間舉辦募款餐會。前年陳水扁是在餐會外的會客室與鄉親們見面；去年台中監獄同意陳水扁可以會見朋友，但不能進入活動會場、不上台、不演講，也不能接受媒體採訪，不過，陳水扁最後拄著柺杖進會場，並在主桌就坐。

至於今年，陳致中表示，形式上可以研究規畫，他們會先照程序走提出申請。這幾天會向台中監獄提出申請，也會一併提出醫療團隊的報告。他說，募款餐會主要不是政治性活動或者選舉類活動，就是跟老朋友聚在一起、致意感謝，應該沒那麼複雜。

台開案高檢署再上訴 批趙玉柱「全家沉淪」

【記者王宏舜／台北報導】前總統陳水扁女婿趙建銘十三年前涉台開公司內線交易，案件纏訟十二年；高院日前更四審指趙「以權謀錢」、危害股票交易秩序，但受速審法減刑規定，改輕判三年徒刑。高檢署昨批評趙全家均有意謀私，欣然接受「天上掉下來的禮物」，而父親趙玉柱沒規勸兒子以致「全家沉淪」，再度上訴。

陳水扁募款陳致中

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