王金平：新說詞若雙方同意 兩岸問題能解

2018-04-19 22:54 中央社 台北19日電



立法院前院長、國民黨立委王金平。聯合報系資料照 分享 facebook 中國國民黨立法委員、前立法院長王金平今天說，政府若要繞過九二共識，就必須提出新的說詞，若雙方都能同意的話，「兩岸問題就可以迎刃而解」。

王金平晚間接受政論節目「新聞大解讀」主持人胡忠信專訪時表示，兩岸進入吸、拉、推的新賽局，政府要去思考，如何在情勢中取得台灣安全、安定的優勢。

王金平說，總統蔡英文說會遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例，但憲法中也隱含一個中國，兩岸人民關係條例也強調兩岸是非國與國關係。政府若要繞過九二共識，要有新的說詞，現在只差一步之遙，新的講法出現後，若雙方同意的話，「兩岸問題就可以迎刃而解」。

胡忠信問，那要怎麼做？王金平表示，這是政府該去做的，不是他的工作，但問題一定非解決不可，否則兩岸怎麼辦？現在台灣面臨自由貿易協定不能簽，區域組織沒辦法加入，在全世界的經貿市場，沒有獲得公平的競爭，一定要想辦法解決，要面對問題、面對挑戰，並思考怎麼解決問題。

另外，胡忠信指出，行政院長賴清德曾多次說自己是「務實的台獨工作者」，台灣不需要特別宣布獨立等言論。王金平說，他不便批評，這種說法當然是見仁見智，但社會各界的意見，相信賴清德都有聽到。