羅智強：中華歷史 我不遺忘----仁安羌大捷

2018-04-19 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



今天是仁安羌大捷76周年，關心中華歷史的前總統府副秘書長羅智強特別在臉書貼文紀錄這段歷史，強調「中華歷史不能忘」。

羅智強在臉書貼文表示，4月19日，今天是仁安羌大捷76周年，除了常被提及的孫立人外，另一位一度被歷史遺忘的113團劉放吾團長，也是抗日英雄。

羅智強指出，1942年4月14日，英國緬甸軍軍長斯利姆及其7000名英軍，被日軍33師團圍困在緬甸仁安羌油田附近，岌岌可危，中國遠征軍新38師師長孫立人奉令接應英軍，孫立人立即命令113團團長劉放吾率部馳援，4月17日晚間趕抵仁安羌平牆河北岸，與日軍激烈交火。經過三晝夜激戰，劉放吾團長身先士卒，率團衝鋒，終於19日下午14時占領仁安羌並收復了全部油田。

他表示，此役，劉放吾所率113團殲滅日軍1000多人，而113團陣亡官兵200多人。本已陷於絕望的英緬軍第1師和裝甲旅官兵共7000多人以及所有輜重，全部獲救，劉放吾同時還救出被日軍俘虜的美籍記者及傳教士500餘人，他們興奮高呼「中國軍隊萬歲！」這些被救的記者，後來以親身經歷，鉅細彌遺報導113團如何奮戰七倍優勢兵力的日軍，史稱為「仁安羌大捷」。

羅智強指出，1992年4月11日，時任英國首相的柴契爾夫人在芝加哥卡爾登飯店，會晤時已高齡93歲的劉放吾將軍，再三感謝50年前，他在緬甸仁安羌率團部英勇作戰，解救7000名英軍的義舉。4月20日，時任美國總統的喬治・布希也致函劉放吾將軍：「在仁安羌大捷50周年之際，我願意再次代表國家，感謝您解救500名美國記者、傳教士和數千名英軍的英勇行為。」

羅智強強調，中華歷史，如果連英國首相、美國總統都不遺忘，我們更不能遺忘！