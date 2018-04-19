陳菊任蘇總部主委違法？徐國勇：行政中立法只針對文官

2018-04-19 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



高雄市長陳菊即將轉任總統府秘書長，民進黨將在下周三召開中執會，通過提名行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，傳出蘇貞昌陣營考慮由陳菊擔任競選總部主委，此舉也引發陳菊是否違反「行政中立」的質疑。但行政院發言人徐國勇表示，「行政中立法只針對文官，特任官不在行政中立法裡面」。

「把法律看清楚，（行政中立法）只針對文官、事務官。」徐國勇表示，總統府秘書長是總統特任，而政務官不受行政中立法的限制，「政務官在上班時間以外都可以（輔選），事務官是連上班時間以外都不可以，行政中立法寫得很清楚」。

現行「公務人員行政中立法」相關規定如下：

第1條：為確保公務人員依法行政、執行公正、政治中立，並適度規範公務人員參與政治活動，特制定本法。公務人員行政中立之規範，依本法之規定；本法未規定或其他法律另有嚴格規定者，適用其他有關之法律。

第2條：本法所稱公務人員，指法定機關依法任用、派用之有給專任人員及公立學校依法任用之職員。

第3條：公務人員應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策，服務人民。

第4條：公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇。

第5條：公務人員得加入政黨或其他政治團體。但不得兼任政黨或其他政治團體之職務。公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法介入黨派紛爭。公務人員不得兼任公職候選人競選辦事處之職務。

第6條：公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法，使他人加入或不加入政黨或其他政治團體；亦不得要求他人參加或不參加政黨或其他政治團體有關之選舉活動。