政治偏鋒不出界 陳冲：用負數票踩煞車

2018-04-19 22:47 中央社 台北19日電



前行政院長陳冲。 聯合報系資料照片 分享 facebook 負數票協會理事長張天鷞推動負數票公投，希望藉此刷掉偏激分子。綠委蔡易餘認為，民主社會還是需要極端言論。前行政院長陳冲贊同適度走偏鋒，負數票是一個界線讓人踩煞車。

風傳媒及新新聞今天下午在張榮發基金會舉行「一場台灣選制的思辯」論壇，邀請陳冲、張天鷞、民進黨立委蔡易餘、國民黨台北市議員擬參選人徐巧芯、社民黨市議員參選人苗博雅、台北市長參選人蘇煥智等人出席，探討「負數票」設計對台灣民主的影響。

負數票的涵義是，一人還是只有一票，但可以投負數票反對某人當選。正票扣除負票後，淨得票較高者當選。

蔡易餘認為，負數票是很有趣的研究，讓選民可以表達對候選人的不滿意，但會進一步衍伸，是不是未來候選人為了都不要讓人討厭，而表現得彬彬有禮，講話中庸，不敢訴求特定主張，每天乖乖跑攤「搏感情」就好？他認為，民主社會還是需要走偏鋒的人，要有極端言論。

徐巧芯說，現在的選制若候選人都不喜歡，只能投廢票或不投票，但投廢票沒辦法改變選舉結果，可能導致許多年輕人慢慢疏離政治，透過負數票制度，40歲以下年輕人的投票率會顯著提高。

苗博雅建議，可以先小規模試辦，以掌握有哪些非預期效果。她認為，負數票可能讓反輔選發揮集中效果，她以自身處境為例，反對同性婚姻合法化的「護家盟」恐動員反輔選，把負數票集中灌到她身上，複數選區的出線者可能剩下兩大黨或有一定政治實力者，使得多元聲音消失。

至於為什麼目前沒有國家採用負數票？政大選舉研究中心副研究員俞振華以民主原理分析，民主的代議政治是統治者要獲得被治者的同意，產生同意和授權，而負數票是不同意、不授權，跟傳統民主原理有一些扞格，可能是沒有國家採用的原因。

專欄作家林正修說，他認為負數票是重要但不迫切的事，選舉的稽核制度、不在籍投票等，都比推動負數票重要。台灣選制的現況不好，但20年不作為，應該想辦法進步。

壓軸發言的陳冲說，推動負數票的真正目的是促使政黨提名好的候選人，如果有好的候選人，不用擔心負數動員問題，正常的人都會擁護自己喜歡的樂團，而不是去另一團的場子鬧場。

陳冲也回應蔡易餘的看法，民主社會其實不能禁止別人走偏鋒、走極端，但不要走到某一個極端，讓人情願放棄自己的一票去投負數票，他贊成適度走偏鋒、走極端，但是有界線的。

陳冲承認負數票不是一個完美的制度，或許可解決部分問題，至少不會增加對立，今天的討論是希望台灣更好。