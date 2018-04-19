工會被資方把持 蔣萬安：勞工是加入工會還是黑社會？

2018-04-19 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安今指出，新修正的勞基法上路後，常發生「勞資會議形同虛設、會議紀錄由資方填寫虛應故事」、或者出現「假工會」、「工會由資方把持」的狀況，到底勞工是加入工會，還是黑社會？

蔣萬安表示，3月1日施行的勞基法，不管是第32條延長工時帳戶制、第34條輪班間隔11小時縮短為8小時、第36條鬆綁七休一的條文，新法將把關機制交給「工會」或「勞資會議」行使。

蔣萬安質疑，這些「假工會」勞動部有沒有掌握？有沒有查核或把關機制？勞檢要怎麼檢查出來？

蔣萬安說，有民眾向他投訴，公司雖然有工會，但理事長是誰？工會地址在哪？都不知道，要投票選舉，選什麼？選誰？主管說投票當日再告知。他不禁要問他是加入工會，還是加入黑社會？

蔣萬安今天質詢勞動部長許銘春時，許回應要勞工檢舉，但他認為這樣的態度太過消極，企業工會依法只能成立一家，若資方把持的工會搶先成立，由於依法工會可以決定很多事情，恐對勞工造成傷害，勞動部不能放任此一現象，更不能置之不理！虛設的勞資會議與假工會不應存在，他已提案要求勞動部一個月內研議，針對上述情況訂立查核、把關機制並納入勞檢項目，確實保障勞工權益。