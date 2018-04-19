蘇貞昌再戰新北 府院覓才重組老班底團隊

2018-04-19 22:43 中央社 19日電



前行政院長蘇貞昌將代表民進黨出戰新北市。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook 前行政院長蘇貞昌將代表民進黨出戰新北市，蘇貞昌從府院覓才，並向地方政府借將，重組老班底團隊。團隊同時納入年輕世代，找來曾參與太陽花運動的人，提供年輕人的觀點。

民主進步黨將在25日舉行中執會，徵召老縣長蘇貞昌回鍋出戰新北市長選舉，蘇貞昌近日已緊鑼密鼓尋找團隊人才，蘇系人士表示，蘇貞昌已從府院找回老班底，包括總統府副秘書長劉建忻的幕僚李懷仁和行政院長賴清德辦公室主任黃致達都可望重回蘇的團隊。

蘇系人士表示，李懷仁和黃致達都曾擔任過民進黨政策會副執行長，將協助蘇貞昌的政策論述，但是目前兩人都還在府院任職，何時能回到團隊，還不確定。

政院人士則表示，黃致達擬投入協助蘇貞昌選舉工作，近期將請辭行政院長辦公室主任一職，未來也將協助蘇營與行政院溝通。

黃致達原本就是蘇貞昌所倚重的文膽，蘇貞昌2011年參與民進黨內總統大選初選的參選宣言，就是由黃致達操刀。2016年總統蔡英文上任後，黃致達曾任當時行政院副院長林錫耀辦公室主任，賴清德上任後，則擔任賴清德辦公室主任。

在文宣和媒體創意部分，蘇貞昌向桃園市長鄭文燦借將，找來曾擔任民進黨媒創中心副主任、現任桃園市府新聞處主任秘書翁世豪，今天鄭文燦出席活動時表示樂見其成，盼蘇貞昌能打場漂亮選戰。此外，蘇貞昌的三女兒蘇巧純也將進駐團隊，發揮她媒體和科技專長，協助父親打選戰。

而曾參與太陽花運動、台大學生會前副會長黃韋鈞也將進駐蘇辦，未來負責新聞輿情與媒體聯繫，將與團隊內的年輕人提供年輕世代的觀點，黃韋鈞目前就是蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧的幕僚，負責新聞輿情和媒體互動。

此外，蘇貞昌過去麾下許多幕僚目前都擔任民意代表或政府官員，包括桃園市勞動局長王安邦、桃園市新聞處長張惇涵、新竹市文化局長廖志堅、新竹市民政處長張力可、文化總會副秘書長李厚慶、台北市議員王閔生等，他們無法直接進駐蘇的團隊，但仍有機會向蘇貞昌獻策。