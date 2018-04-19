親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接任教長
蔡總統出訪友邦
陸台海實彈軍演
能源問題面面觀
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

噁！這些私宰雞做「米血糕」 你敢吃嗎

蘇貞昌再戰新北 府院覓才重組老班底團隊

2018-04-19 22:43中央社 19日電

前行政院長蘇貞昌將代表民進黨出戰新北市。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
前行政院長蘇貞昌將代表民進黨出戰新北市。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
分享
前行政院長蘇貞昌將代表民進黨出戰新北市，蘇貞昌從府院覓才，並向地方政府借將，重組老班底團隊。團隊同時納入年輕世代，找來曾參與太陽花運動的人，提供年輕人的觀點。

民主進步黨將在25日舉行中執會，徵召老縣長蘇貞昌回鍋出戰新北市長選舉，蘇貞昌近日已緊鑼密鼓尋找團隊人才，蘇系人士表示，蘇貞昌已從府院找回老班底，包括總統府副秘書長劉建忻的幕僚李懷仁和行政院長賴清德辦公室主任黃致達都可望重回蘇的團隊。

蘇系人士表示，李懷仁和黃致達都曾擔任過民進黨政策會副執行長，將協助蘇貞昌的政策論述，但是目前兩人都還在府院任職，何時能回到團隊，還不確定。

政院人士則表示，黃致達擬投入協助蘇貞昌選舉工作，近期將請辭行政院長辦公室主任一職，未來也將協助蘇營與行政院溝通。

黃致達原本就是蘇貞昌所倚重的文膽，蘇貞昌2011年參與民進黨內總統大選初選的參選宣言，就是由黃致達操刀。2016年總統蔡英文上任後，黃致達曾任當時行政院副院長林錫耀辦公室主任，賴清德上任後，則擔任賴清德辦公室主任。

在文宣和媒體創意部分，蘇貞昌向桃園市長鄭文燦借將，找來曾擔任民進黨媒創中心副主任、現任桃園市府新聞處主任秘書翁世豪，今天鄭文燦出席活動時表示樂見其成，盼蘇貞昌能打場漂亮選戰。此外，蘇貞昌的三女兒蘇巧純也將進駐團隊，發揮她媒體和科技專長，協助父親打選戰。

而曾參與太陽花運動、台大學生會前副會長黃韋鈞也將進駐蘇辦，未來負責新聞輿情與媒體聯繫，將與團隊內的年輕人提供年輕世代的觀點，黃韋鈞目前就是蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧的幕僚，負責新聞輿情和媒體互動。

此外，蘇貞昌過去麾下許多幕僚目前都擔任民意代表或政府官員，包括桃園市勞動局長王安邦、桃園市新聞處長張惇涵、新竹市文化局長廖志堅、新竹市民政處長張力可、文化總會副秘書長李厚慶、台北市議員王閔生等，他們無法直接進駐蘇的團隊，但仍有機會向蘇貞昌獻策。

蘇貞昌民進黨賴清德

相關新聞

王金平：新說詞若雙方同意 兩岸問題能解

2018-04-19 22:54

美重申釣魚台適用美日安保 外交部：是我領土

2018-04-19 22:51

羅智強：中華歷史 我不遺忘----仁安羌大捷

2018-04-19 21:43

工會被資方把持 蔣萬安：勞工是加入工會還是黑社會？

2018-04-19 20:59

處理「骨感妹」案不當 國安局承諾改善

2018-04-19 20:31

民調挺柯P連任 扁舉藍綠案例直言：看好度不等於支持度

2018-04-19 20:09

出訪重頭戲！蔡英文替史王慶生 上萬群眾前演說

2018-04-19 20:00

段宜康批侯友宜過去不堪 葉元之反問:警察有抗命自由？

2018-04-19 19:14

蔡總統出訪 共機今二度遠海長航繞台

2018-04-19 18:32

反同公投三案通過 性平團體籲投「不同意」作戰開始

2018-04-19 18:18

「骨感妹」事件 監委要國安局檢討改善

2018-04-19 18:17

賴揆：深澳要蓋 用電也要省 今夏推「削峰填谷」措施

2018-04-19 17:41

抗拒公務員職務列等調整？考試院澄清：絕非事實

2018-04-19 17:09

影／雙北反深澳電廠？柯文哲：政府不可信

2018-04-19 16:16

印尼頻查台灣漁船 外交部：不能任意扣船

2018-04-19 16:09

民調：51.5%民眾滿意陳菊接府秘書長

2018-04-19 15:54

幼教公共化 林萬億：沒跟教部意見不合

2018-04-19 15:09

高爾夫球桿弟爭權益 暨罷工後赴總統府陳情

2018-04-19 14:57

台灣獨有 選舉版LINE@帳號啟動

2018-04-19 14:42

蔡總統訪史有溫情 僑界：推動年改不怕責難令人不捨

2018-04-19 14:30

蔡正元：台獨沒宣布 台灣就成「偽政權」

2018-04-19 14:24

「民進黨不倒經濟不會好」高雄餐廳掛布條嘆景氣差

2018-04-19 13:45

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17

無法保證捍衛我國漁權 李彥秀叫陳吉仲閉嘴

2018-04-19 13:13

中選會通過同婚公投初審 尤美女：必須要贏的一戰

2018-04-19 12:58

六都議員高齡化？基進黨：台北最年輕、台南最老

2018-04-19 12:28

防治空汙雙北喊合作 柯P：不急 先來研究一下數據

2018-04-19 12:25

民主基金會民調 五成四對台民主悲觀

2018-04-19 11:56

綠委一早議場外排隊 李彥秀：面對軍改心虛理虧的展現

2018-04-19 11:54

天主教台灣主教團將晉見教宗方濟各 邀請訪問台灣

2018-04-19 11:34

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

反深澳電廠 朱立倫今拉柯文哲喊「合作」

2018-04-19 11:17

雙北合作交流平臺 今舉行第4次市長層級會議

2018-04-19 11:17

麥港改工商綜合港公投 第一階段提案今送中選會

2018-04-19 11:10

勞長率隊稽查飲料店都違規 委員批宣導不力作秀

2018-04-19 11:06

大陸對台針對性軍演 邱垂正： 我們絕不接受

2018-04-19 11:04

吳茂昆上任 賴清德：一定能在教育部一展長才

2018-04-19 11:00

影／新教長走馬上任 吳茂昆:管案會很快處理

2018-04-19 10:59

蘇找陳菊當競選主委給侯壓力？侯：壓力來自我自己

2018-04-19 10:57
看更多

熱門文章

藍說用選票教訓小英覺得諷刺 孫大千：她兩年前也說過

2018-04-19 09:03

侯友宜被質疑當年抓黑名單 孫大千：只有藍綠沒有是非

2018-04-19 08:14

東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30

賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治

2018-04-19 10:31

軍方認證共軍新戰法攻台林口是首選 我反應時間只3小時

2018-04-19 11:41

優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

新聞眼／吳被指任職的超導國際 董座涉詐欺、背信

2018-04-19 00:13

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17

「民進黨不倒經濟不會好」高雄餐廳掛布條嘆景氣差

2018-04-19 13:45

卡管案 吳茂昆：原則上很快可以解決

2018-04-19 11:04

獨／力挺新教長吳茂昆 東華師生發起連署

2018-04-19 11:25

【即時短評】蘇貞昌勿陷陳菊、蔡英文於不義

2018-04-19 12:33

反制中共遠海長航 國防部緊急動用近六億第一預備金

2018-04-19 13:31

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長

2018-04-19 08:00

軍人年改草案明闖關 吳敦義：應先釋憲釐清有無違憲

2018-04-19 15:12

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

侯友宜酸黑名單的人都出來選總統 蘇貞昌：他怎這樣？

2018-04-19 16:17

陳菊若點頭接蘇貞昌競選職 羅智強：我就告她

2018-04-19 16:00

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

【重磅快評】清理卡管戰場 吳茂昆那一口真氣練足了嗎?

2018-04-19 13:12

台灣超導前董事長陳輝堂聲明 吳茂昆被擅列為董事

2018-04-19 19:42

綠色和平：蓋1座深澳電廠 等於160萬輛汽車空汙

2018-04-19 00:02

段宜康批侯友宜過去不堪 葉元之反問:警察有抗命自由？

2018-04-19 19:14

民主基金會民調 五成四對台民主悲觀

2018-04-19 11:56

吳茂昆千字聲明：無陸職、僅曾提供諮詢

2018-04-19 00:10

新教長吳茂昆備受爭議 徐國勇：管中閔也要出來講清楚

2018-04-19 10:23

東華女教授槓上吳茂昆 指控詐領804萬元告發貪汙

2018-04-19 11:19

看未來新北市長 李婉鈺：英文能溝通嗎？

2018-04-19 13:46

選成第三名要退出政壇？姚文智：民進黨團結不可能第三

2018-04-19 16:35

東華兩樣情…教授告吳茂昆涉圖利 師生連署挺辦學佳

2018-04-19 14:10

共軍台海水域實彈演習 蔡總統隔海與國安部門視訊會議

2018-04-19 03:19

蔡正元：台獨沒宣布 台灣就成「偽政權」

2018-04-19 14:24

憂人才西進？吳茂昆：台灣研究環境比他們好

2018-04-19 09:52

處理「骨感妹」案不當 國安局承諾改善

2018-04-19 20:31

2005年登陸合法？游淑慧：吳茂昆當時違法轉往第三地

2018-04-19 11:52

李遠哲和吳茂昆 曾讓林萬億走路有風

2018-04-19 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top