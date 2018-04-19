處理「骨感妹」案不當 國安局承諾改善

2018-04-19 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國安局前公關組員黃敬琳與台北市議員陳彥伯出遊遭週刊披露，監察院今日通過監委高鳳仙調查報告，並發布新聞稿表示，國安局明知是案中主角為黃敬琳，還切割導致事件擴大，並倉促草率將黃敬琳記過調職，函請國安局檢討改善。國安局回應：「敬表尊重，並據以檢討改善」。

壹週刊報導黃敬琳與陳彥伯出遊事件，公布兩人牽手、擁抱等照片，引發社會討論。監察院今天通過高鳳仙的調查報告，函請國安局檢討改善。

高鳳仙說，國安局在媒體報導時即認出影片的「骨感妹」是黃敬琳，卻向媒體否認骨感妹為國安局人員，引發國安局切割黃敬琳的質疑，導致事件擴大，引起社會議論，嚴重斲傷政府誠信及形象，殊有不當。

高鳳仙指出，經媒體報導後，黃敬琳於督察約談時表示她是被陳彥伯不禮貌行為騷擾的被害人，國安局召開人評會，卻未深入調查此事件究為性騷擾或婚外情，亦未接受前公關室主任趙大均建議，讓黃敬琳留在公關室改做內勤以減少壓力，而認定黃敬琳言行不檢，給予記過處分及退訓，懲處及調職過於倉促草率，國安局對員工保護不周，未採取對員工最有利的解釋。

針對4月19日監察院公布「國安局將黃敬琳事件不當列密，謊稱骨感妹非該局人員，倉促草率為記過調職處分」，國安局今晚說，敬表尊重，並據以檢討改善。