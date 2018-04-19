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民調挺柯P連任 扁舉藍綠案例直言：看好度不等於支持度

2018-04-19 20:09聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

凱達格蘭基金會「新台灣國策智庫」發布「最新政府施政滿意度與2020第三勢力形成評估」民調，多數民眾看好台北市長柯文哲連任之路，但前總統陳水扁今天在「新勇哥物語」中直言，他當台北市長兩年時的施政滿意度89%，連任失利後還有76%，都比柯文哲高，最後仍敗給馬英九；2000年總統大選連戰最被看好，2004年連宋配的看好度也是第一名，但最後都是看好度落後的他當選。

民調顯示柯文哲如連任成功，55.5%全國民眾不支持柯再選2020總統，設籍台北市者則有 66.6%不支持；如果柯連任失敗，則有59.8%全國民眾不支持柯參選2020總統，設籍台北市者有65.2%不支持。究竟柯會不會選2020總統？勇哥的答案是「天底下沒有不可能的。」

陳水扁今天在「新勇哥物語-80」中是這樣看有關柯文哲的民調：

「勇弟：今天凱達格蘭基金會「新台灣國策智庫」舉辦記者會，發布〔最新政府施政滿意度與2020第三勢力形成評估〕民調結果。我有些疑義，可以請教也是民調專家的勇哥好嗎？

勇哥：我不敢當。有關民調的解讀，阿扁身經百戰，又有經驗，特別是如何逆轉勝的成功經驗，我倒是學了不少。

勇弟：目前台北市長柯文哲施政滿意度居高不下，全國民眾滿意的55.6%，設籍市民更高達57.4%滿意。看好柯市長會連任的，全國48.3%，設籍市民55.3%。真的是拔劍四顧無敵手嗎？

勇哥：阿扁市長做滿2年施政滿意度89%，連任失利後還有76%，都比柯文哲高，最後仍敗給馬英九。至於看好度，並不等於支持度。阿扁二次選總統，甚至快到投票日了，2000年連戰最被看好；2004年連宋配的看好度也是第一名。最後都是看好度落後的阿扁當選。

勇弟：媒體報導民進黨剛通過初選的議員候選人27位，有21位主張應自提人選，只有1位表態應跟柯市長合作。今天民調也顯示，設籍市民有42%認為民進黨應該自提候選人，28.3%則主張與柯文哲繼續合作。兩者都沒有一致的共識怎麼辦呢？

勇哥：民主社會天沒有100%都有共識的事情。有關台北市長提名與否，民進黨如果尊重具議員候選的基層黨意，或者最新民調所呈現的民意，民進黨應該自提人選絕對是多數意見。可一但碰到2020總統大選的勝選考量，那就很難說了！

勇弟：今天民調又說，如果柯市長連任成功，55.5%全國民眾不支持他再選2020總統，設籍市民更高達66.6%不支持。如果柯市長連任失敗，則有59.8%全國民眾不支持他參選2020總統，即使設籍市民也有65.2%不支持。你覺得柯市長會選2020總統嗎？

勇哥：天底下沒有不可能的。馬英九2002超高票連任台北市長，聲望達到顛峰。我看過一份民調，超過6成的台北市民支持馬市長直攻2004總統。也導致國親合，連宋配提前卡住馬英九的總統路。否則2004就沒有阿扁總統的連任機會，整個台灣這14年來的政治紛擾史也都要改寫了！當然啦，「勇哥物語」早就成為絕響！」

柯文哲民進黨

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