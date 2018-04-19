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台以交流更密切 雙方將簽度假打工協定

2018-04-19 22:27中央社 台北19日電

以色列駐台代表游亞旭宣布，近期將與台灣簽署度假打工與相互承認駕照2項協定，進一步...
以色列駐台代表游亞旭宣布，近期將與台灣簽署度假打工與相互承認駕照2項協定，進一步促進雙邊交流。圖為蔡英文總統（左）與游亞旭（右）。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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以色列駐台辦事處今天舉辦以色列70週年獨立紀念日活動；以色列駐台代表游亞旭宣布，近期將與台灣簽署度假打工與相互承認駕照2項協定，進一步促進雙邊交流。

駐台北以色列經濟文化辦事處晚間在台北親子劇場舉辦獨立紀念日活動。游亞旭（Asher Yarden）致詞時表示，很高興在台灣慶祝以色列70週年紀念日。派駐台灣2年多的他說，「台灣就像我們第2個家」。

他表示，雖然以色列建國後面臨許多困境，但現在已經成為新創科技之國。台灣科技部今年也在駐以色列代表處設立科技組，促進雙方經貿科技合作關係。

游亞旭表示，台以之間關係友好、密切，很高興看到雙方在經濟與學術領域的交流成長。台灣和以色列貿易關係密切，台灣是以色列第17大貿易國。

在文化方面，他指出，以色列是今年台北書展的主題國，書展活動展現以色列文學、音樂、美食等生活文化，讓許多台灣民眾有機會更認識以色列。

同時，游亞旭透露，台以雙方將於近期簽署度假打工與相互承認駕照2項新的協定，進一步促進雙方交流。

代表外交部出席慶祝活動的常務次長劉德立致詞時表示，科技部在以色列設立科技組，促進兩國在科技新創方面更緊密的合作。

劉德立說，台以雙方目前已經簽訂27項雙邊協定，另外還有2項協定正在洽談中，這顯示兩國間正擴大各方面合作，期盼兩國雙邊關係有更多合作空間。

活動現場除播放今年台北書展以色列主題館的影片，也提供由以色列廚師準備的以色列特色美食，包括鷹嘴豆泥。

特別的是，今年以色列辦事處的慶祝活動結合以色列著名歌手諾雅（Noa）的台北演唱會。酒會結束後，邀請出席人士接著進場欣賞諾雅的演唱會。

以色列駕照

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