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出訪重頭戲！蔡英文替史王慶生 上萬群眾前演說

2018-04-19 20:00聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭的重頭戲，是參加史瓦濟蘭獨立建國50周年、史國國王恩史瓦帝三世50歲生日的「雙慶儀式」，這場儀式在當地時間19日上午登場。蔡總統受邀在上萬名史國民眾前發表演說，她表示，有個很適合形容台灣與史國的關係，就是「換帖的」；兩國的緣分超過50年，友誼和夥伴關係從未動搖。

蔡總統說，史國1968年獨立之際，台史兩國友誼開始建立。恩史瓦帝三世的父親已故國王索布札二世，宣布要向東方尋找如史國一般，被強國包圍的夥伴。索布札二世觀察到有一國家，其人民和他的子民一樣認真、勤奮，願意成為史國最忠誠、堅實的夥伴。「他說的國家就是中華民國、台灣，是和史國永不分離的朋友」。

她說，在我們（台灣）的話語裡，有個很適合形容台灣與史瓦濟蘭的關係，就是「換帖的」。意思就是我們之間有著一輩子承諾，要做彼此的兄弟姊妹，永遠互相支持。

蔡總統說，台灣致力於支持史國的未來發展。一定會全力協助恩史瓦帝，實現2022國家發展策略願景。台灣必定盡一切所能，透過教育、醫療、基礎建設與農業等各領域。

恩史瓦帝三世致詞時則表示，會持續支持台灣加入國際組織，他更呼籲聯合國應接受台灣，缺了一員，聯合國就不是完整的聯合國。

史國雙慶儀式當地時間上午在Mavuso Trade Center體育場登場，蔡總統座車約在當地時間上午11時到場，現場司儀介紹「這是來自中華民國台灣的總統蔡英文」，現場史國群眾想起巨大歡呼聲，蔡總統下車後也面露微笑，與看台上的群眾揮手。

今年是史瓦濟蘭雙50慶典，也適逢中華民國與史瓦濟蘭建交50周年，過去半世紀，我與史國關係密切。這次史國雙慶儀式也有「台灣元素」，蔡總統是唯一到場發表演說的外國元首，慶典上史國樂儀隊表演精彩，其實是由我國三軍儀隊數名教官，在2012年代訓3個月的成果。

史瓦濟蘭聯合國

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