段宜康批侯友宜過去不堪 葉元之反問:警察有抗命自由？

2018-04-19 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



民進黨立委段宜康說，國民黨新北市長參選人侯友宜現在被迫面對自己不堪的歷史。對此，新北市議員參選人葉元之質疑，為什麼民進黨會認為盡忠職守的公務員是不堪的，難道在民進黨的政府執政下，「警察有抗命的自由」？

葉元之說，不認同深澳發電廠的警察，可以對陳抗任務抗命嗎？不認同賴清德的警察，可以對維安任務抗命？段宜康要同意這樣的觀點，才能夠說「警察必須為自己執行的任務，負道德上的責任」。

葉元之並批評民進黨，已經完全執政了，還一直製造社會對立來獲取政治利益。他指出，今天民進黨怎麼對待警察，大家都看在眼裡。如果把警察服從長官的命令，2、30年後再來秋後算帳，還有警察敢為蔡英文、賴清德賣命嗎？

此外，葉元之也替侯友宜抱不平，他說，當侯友宜在民進黨政府任職的時候，民進黨上上下下，包括段宜康在內，沒人想到鄭南榕，也沒人想到盧修一；蘇貞昌接行政院長，還重用侯友宜當警政署長；蔡英文還有意勸進侯友宜代表民進黨參選，說他是強棒中的強棒，對侯友宜讚譽有加。