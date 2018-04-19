「骨感妹」事件 監委要國安局檢討改善

2018-04-19 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



前年9月「壹週刊」報導，國安局公關室人員黃敬琳與北市議員陳彥伯出遊事件，但事後國安局卻與黃員切割，不讓她有表達機會。監察院今天通過委員高鳳仙的調查報告，函請國安局檢討改善。

高鳳仙調查發現，依國家情報工作法規定，如黃敬琳等經核定以本名對外從事該局公關事務之人員，其身分及行動等資訊均不須隱匿得予公開。黃敬琳事件業經媒體廣為報導，為眾所周知之社會矚目事件，該局卻將其檢送監察院之調查結果、壹週刊影片、政風處辦理黃敬琳申訴及懲處、監察院函查事項調查報告等，均列為一般公務機密，與「國家安全局公務機密維護實施規定」應「於必要之最小範圍內辦理機密等級之核定」顯然有違，核有違失。

高鳳仙指出，經勘驗壹週刊提供之影片發現，陳、黃兩人確實有勾手散步、擁抱、親吻之親密舉動，但擁抱加上親吻時間僅1分半鐘，且數次親吻時間都非常短暫，親吻後馬上分開，不像熱吻，又因影片非常黑暗模糊，無法清楚看出兩人的表情及互動情況。黃員對於擁抱親吻究竟係違背其意願而虛與委蛇，或是出於兩情相悅，尚有疑問。國安局於媒體報導之初，即認出影片之「骨感妹」係黃敬琳，卻向媒體否認其為國安局人員，引發外界質疑國安局「切割部屬」，導致事件擴大，引起社會議論，嚴重斲傷政府誠信及形象，殊有不當。

高鳳仙並指出，國安局於同月29日召開人評會，未深入調查本事件究為性騷擾或婚外情，亦未接受公關室主任趙大均所提，讓其留在公關室轉任內勤，以減少壓力及有熟悉同事保護，即以黃「言行不檢」為由，核予記過處分及退訓，並將其由公關室調至秘書室，其懲處及調職過於倉促草率，對員工保護不周，亦有不當。