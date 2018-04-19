賴揆：深澳要蓋 用電也要省 今夏推「削峰填谷」措施

2018-04-19 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德今天中午與民進黨立委便當會，討論能源轉型議題。據轉述，賴清德表示，為了實現穩定發電、發展經濟的政策目標，希望民進黨立院黨團全力支持深澳電廠，並協助向民眾說明政策。賴揆也指示經濟部及台電，對於核二廠2號機恢復運轉，應盡速成功達成，也要確保安全無虞。

行政院發言人徐國勇及副發言人丁允恭會後轉述，今天便當會討論整體能源轉型政策，會中從能源配比，談到創能、節能、儲能及調度等能源政策，並由經濟部、能源局、環保署、農委會、內政部等單位報告，加上立委發言，進行約2小時才結束。

丁允恭轉述，賴揆在會中作出多項指示：第一，「2025非核家園」政策目標必然要落實，屆時核電占比20%將以再生能源取代；第二，穩定供電也是必須落實的政策目標，火力發電占80%的配比，原則以燃氣占50%、燃煤占30%分配，並對火力發電機組持續建置更新；在上述兩項目標前提下，為落實國民健康，盡可能降低汙染影響。

今天會中也澄清深澳電廠的生態保育爭議。徐國勇表示，瑞芳保育區屬於漁業法第三類「分區多功能使用的海洋保護區」，可以適度開發，深澳電廠的保育爭議應可獲得澄清。

至於節能部分，政務委員張景森上周提到，今年夏天會訂出獎懲辦法，強制工業用電大戶節電5%，徐國勇轉述指出，「當然不是強制」，經濟部上周已跟賴揆報告，內容有所修正，細節還在研擬，希望夏天上路，「愈快愈好」。

徐國勇表示，為達節電效果，希望協助、輔導工業用電1000千瓦（KW）以上的工廠節電，家戶用電希望由學校和鄉里節電競賽，給予獎金；若工業用戶節電沒有達到一定目標，當天氣熱到某個程度等情況，會提早告知用戶，希望用電比前五天或前一周平均用電量減少1%-5%，讓工廠可以調整生產時程，如果達標，會有獎勵，電費會減少，甚至尖峰省下的電，可換離峰更多度的電，這就叫做「削峰填谷」，「把用電的尖峰削掉，填到用電的低峰」。

徐國勇說，如果工業用戶的用電不減反增，電費可能會高一點，但收到的錢，不會放入台電的口袋，正在研究是否變成這個工廠的「儲戶」，未來如果節電成功，就可歸還；或者，也可提供作為工廠更新設備的費用，用這個方式來鼓勵節電。