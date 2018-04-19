抗拒公務員職務列等調整？考試院澄清：絕非事實

2018-04-19 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



為解決直轄市和非直轄公務員「同職務不同職等」問題，行政院人事行政總處提出「公務人員及警察官職務列等調整建議案」，今在考試院會討論後，考試院依程序送交全院審查會審查，後續將循程序辦理相關事宜。考試院官員強調，報載考試委員抗拒職務列等調整的情事，絕非事實。

考試院官員指出，為配合96年「地方制度法」修正，銓敘部曾多次通盤檢討公務員職務列等及警察官職務等階，經98年3月5日考試院第11屆第25次會議決議，職務列等調整原則採地方與中央機關通盤同步規畫調整，並分兩階段實施，第一階段先調整地方機關薦任第九職等以下的相關職務，例如縣(市)政府及所屬一級機關之副局(處)長、縣(市)政府二級單位主管及其所屬一級機關一級單位主管之科長職務等。

銓敘部依循決議，就第一階段擬調整職務，研擬地方機關職務列等表及警察官職務等階表修正草案，考試院在98年6月3日至30日召開5次全院審查會，但當時行政院人事行政局與會官員表示，考量整體經濟環境及財政負擔，建議限縮第一階段調整範圍，其後遭逢莫拉克颱風重創台灣，此際繼續推動職務列等調整，恐引致外界不良觀感，且對受災區的地方政府財政益增負擔。

考試院表示，審酌行政院通過縣(市)改制直轄市案，相關職務列等調整不利改制機關組織整併及人員安置等因素，職務列等(等階)調整擬待縣(市)改制直轄市相關配套作業較為明確，並衡酌整體政經情勢後再予處理。

在104年、105年間，內政部建議優先調整警政署主任秘書等176個中央及地方警察機關職務等階，因涉及公務員職務列等的衡平，銓敘部同時研擬公務人員職務列等調整案，包含中央二級機關主任秘書、司(處)長及其列等相同之同層級非主管職務，以及縣(市)政府及所屬一級機關副局(處)長，報請考試院併案審議。

考試院指出，調整範圍包含中央及地方相關職務，已擴大考試院原擬第一階段調整範圍，行政院財政主管機關代表並於審查會中表示，後續恐再引發其他職務列等的調整，以年金改革即係為紓緩政府財務壓力的政策，修正調整職務列等所涉人事及退撫經費應審慎評估；經考試院審酌，以其影響廣泛，暫未同意調整。

去年10月，考試院長伍錦霖在第12屆考試委員任期過半之際，分批邀集考委及相關部會首長，研商後續可積極作為的重大考銓業務，其中多數委員對縣(市)政府及所屬一級機關副局(處)長職務列等調整，具高度共識，會後並作成結論，認為職務列等調整為重大事項，先就有共識、不合理、單純而影響少的職務處理，並循序漸進推動；又因涉及財政問題，應與行政院充分溝通協調整合，且須以行政院確認財政無虞為前提。