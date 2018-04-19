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拚南投縣長 林明溱基層深洪國浩展能力

2018-04-19 19:00中央社 南投縣19日電

林明溱（左）、洪國浩（右）競選南投縣長。 聯合報系資料照片
林明溱（左）、洪國浩（右）競選南投縣長。 聯合報系資料照片
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國民黨林明溱民進黨洪國浩競選南投縣長，林明溱深耕基層，縣長就任以來無重大負面消息，而洪國浩具經營長才，擔任草屯鎮長表現出眾，還有中央執政力挺，兩人各具優勢。

林明溱跑基層跑得非常勤快，經常下鄉踏勘農路，部分甚至沒有路名，深入程度堪比村里長，還有村民對林明溱說「你是近50年第一個來的縣長」，另外，從集集鎮長、縣議員、立委到選上縣長，林明溱在地方服務20多年，累積的基層實力深厚。

「天道酬勤」，國民黨南投縣黨部主委洪榮章說，林明溱第一任期3年多來使縣政府財政改善許多，當初競選政見也陸續兌現，林明溱的努力讓許多縣民看到，從各鄉鎮市的民調滿意度很高就可得知，相信林明溱目前狀態是「跟自己賽跑，最大敵人就是自己」。

洪榮章說，林明溱很務實，政見陸續兌現；以林明溱自身努力、縣政府財政改善成果、縣長執政滿意度及評比等各方面來看，面對年底這一仗仍不可掉以輕心，但他對林明溱連任有信心。

洪國浩出身基層公務員，曾任職台灣省政府、南投農田水利會長，民國100年草屯鎮長補選，洪國浩只贏對手19票，103年草屯鎮長選舉則是大勝2萬4000多票，可見執政成績深受肯定，並透過卓越經營，3年償還新台幣1億8000萬元鎮債，被認為是「會做事的人」。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，從南投農田水利會長到草屯鎮長，洪國浩長期經營扎根南投，一路走來突顯經營長才特質，加上民進黨中央執政，南投發展觀光如日月潭、溪頭，都需要中央政府協助。

曾琮愷認為，中興新村活化再造、長期淹水需整治的貓羅溪等議題，都是經洪國浩建議才開始啟動，以洪國浩經營才能加上中央政府全力支持，對南投的長遠發展才有幫助。

他指出，縣黨部最重要工作就是抓賄選，另外，縣府發包工程有無綁樁，這些都要特別注意。

這場選戰，雙方各具優勢，林明溱深耕基層、貼近民意；洪國浩受年輕人歡迎，還有中央執政優勢與支持，但基層耕耘仍須加把勁，尤其濁水溪沿線鄉鎮，如何開疆拓土將是關鍵。

林明溱洪國浩民進黨

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