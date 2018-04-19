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就服法修法禁「薪資面議」 未達4萬元職缺須公開薪資

職務列等調整案 影響近3千人6年增12億

2018-04-19 17:02中央社 台北19日電

根據行政院所提「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」，約2700人受影響，預估6年增加新台幣12億4404萬餘元經費；考試院會今天決議交全院審查會審查。

行政院3月5日將「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」行文考試院，具體建議非直轄市的副局處長職等由九職等調整為九到十職等，科長則由八職等調整為八到九職等，併同調整等階相當的縣市政府警察官職務。

考試院下午發布新聞稿表示，為配合民國96年地方制度法修正，銓敘部曾多次通盤檢討公務人員職務列等及警察官職務等階，經98年3月5日考試院會決議，職務列等調整原則採地方與中央機關通盤同步規劃調整，並分兩階段實施。

第一階段先調整地方機關薦任第九職等以下的相關職務，例如縣市政府及所屬一級機關的副局處長、縣市政府二級單位主管及其所屬一級機關一級單位主管的科長職務等。

考試院說，銓敘部依循決議，就第一階段擬調整職務，研擬地方機關職務列等表及警察官職務等階表修正草案，考試院在98年6月召開5次全院審查會，但當時行政院人事行政局（現為行政院人事行政總處）與會官員表示，考量整體經濟環境及財政負擔，建議限縮第一階段調整範圍。

考試院說，其後遭逢莫拉克颱風重創台灣，繼續推動職務列等調整，恐引發外界不良觀感，且增加受災區地方政府財政負擔，並且審酌行政院通過縣市改制直轄市案，相關職務列等調整不利改制機關組織整併及人員安置等因素，職務列等調整決定待縣市改制直轄市相關配套作業較為明確，並衡酌整體政經情勢後再處理。

新聞稿指出，104年、105年間，內政部建議優先調整警政署主任秘書等176個中央及地方警察機關職務等階，因涉及公務人員職務列等的衡平，銓敘部同時研擬公務人員職務列等調整案，包含中央二級機關主任秘書、司處長及其列等相同的同層級非主管職務，以及縣市政府及所屬一級機關副局處長，報請考試院併案審議。

考試院表示，因為調整範圍包含中央及地方相關職務，已擴大考試院原擬第一階段調整範圍，行政院財政主管機關代表於審查會中表示，後續恐再引發其他職務列等的調整，且所涉人事及退撫經費應審慎評估；經考試院審酌，以影響廣泛，暫未同意調整。

考試院指出，考試院長伍錦霖106年10月間曾分批邀集考試委員及相關部會首長研商，其中多數考試委員對於縣市政府及所屬一級機關副局處長職務列等調整，具高度共識，並作成結論，認為職務列等調整為重大事項，先就有共識、不合理、單純而影響少的職務處理，並循序漸進推動。

因涉及財政問題，考試院說，當時結論是應與行政院充分溝通協調整合，且須以行政院確認財政無虞為前提。

考試院警察內政部

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