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選成第三名要退出政壇？姚文智：民進黨團結不可能第三

2018-04-19 16:35聯合報 記者丘采薇╱即時報導

正在爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智拋出震撼彈，強調若他被提名仍「選成第三...
正在爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智拋出震撼彈，強調若他被提名仍「選成第三名」，他將永久退出政壇，退得一乾二淨。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
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正在爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智拋出震撼彈，強調若他被提名仍「選成第三名」，他將永久退出政壇，退得一乾二淨。他今天在立法院表示，他認為三足鼎立之下，民進黨可以勝選，至少可以坐二望一，他如果選成第三名，當然可以退出政治；但他如果代表民進黨參選台北市長，他有信心取得勝利，而且他會是一個非常好的市長。

姚文智說，他若選成第三名，將從此辭立委，不接受任何安排，永遠退出政治圈，這毫無疑問，「我說過，禮讓柯文哲就是最後一名，如果我去選還是最後一名，本來就應該受到唾棄，應該要離開民進黨團隊。」

對於台北市長柯文哲不回應姚文智將退出政壇的相關說法，他說，無所謂，柯文哲還像過去一樣坦承嗎？柯文哲的政治獻金、密會、黑箱、市政成績、和中國往來、信仰價值，有哪一項敢正面面對？

姚文智也強調，現在是民進黨全面執政，民進黨有責任提出人選、政策，必須向全部選民負責，從沒看過全面執政的執政黨在首都不提人選，現在好像高層猶豫、想不出解決辦法，顧此失彼，他認為應回到初選程序，只要進行初選，大家心服口服，他若輸了也會支持黨內人選，但如果他贏了請大家支持他，「相信民進黨團結一致，不可能選到第三名。」

由於台北市屬於民進黨的「徵召區」，被問到如何與黨溝通、並證明自己是可以帶領市議員的母雞？姚文智說，民進黨人才濟濟，應該趕快推出其他更強的人來初選，他接受這樣的安排，若他輸了他就支持黨員同志，「但恐怕我的民調是在非常前面。」

姚文智將於4月22日舉辦「機蛋大遊行」，訴求是廢松機並解決大巨蛋問題，姚文智說，4月22日是用「腳」投票，也是跟黨高層及社會溝通的方式，如果大家可以站出來、喊出來，就是表達最強烈的民意，「假投票我沒意見，但腳投票更清楚，是用行動表示，呼籲所有認為不應該禮讓柯文哲的人，當天都應該站出來用腳來投票，表現自己的價值尊嚴。」

民進黨姚文智柯文哲

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