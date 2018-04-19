陳菊若點頭接蘇貞昌競選職 羅智強：我就告她

2018-04-19 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



外傳蘇貞昌希望準總統府秘書長陳菊接任他的競選總部主委，總統府前副秘書長羅智強在臉書貼文表示，陳菊若接的那天，就是他告陳菊的那天。

羅智強說，他倒是「等著」，看陳菊何時點頭接蘇貞昌的競選職務。陳菊接的那一天，就是我告她的那一天。民進黨以前怎麼告羅智強，羅智強就怎麼告陳菊，比照辦理！