路竹會與亞洲醫藥學會結盟無下文 監委調查

2018-04-19 16:55 中央社 台北19日電



國內醫療專業團體台灣路竹會有意與亞洲醫學會、亞洲藥學會研商合作結盟，經和政府機關人員洽談後，遭延宕多時。監察委員張武修、王幼玲今天立案調查相關處置是否妥適。衛福部官員表示，會配合監委調查、說明。

媒體報導，台灣路竹會會長劉啟群原本有意促成亞洲醫學會與亞洲藥學會結盟，將聯盟總部設於台灣，但與政府單位人員洽談後，沒有下文。

監委表示，為瞭解衛生福利部等主管機關辦理推展國際醫療衛生合作業務，相關處置作為是否周延妥適及有無具體執行成效，因此申請自動調查。

監委指出，將調查國內醫療專業團體與其他國家或區域醫療專業團體合作，是否應為相關主管機關推動的重要國際醫療衛生業務？促成國際醫療衛生合作是否為相關主管機關推動台灣人權與及醫療人權的重點？

監委表示，衛生福利部辦理推動國際醫療衛生合作業務是否消極應付怠於職守？相關主管機關部門是否閉門造車，對於輔導與鼓勵民間醫療專業團體進行國際合作視若無睹？相關業務承辦人員有無涉及行政疏失等，均有進一步調查釐清必要。

衛生福利部國際合作組技監許明暉下午受訪時表示，路竹會是資深且做了相當多貢獻的非政府組織（NGO），雖是衛生或健康相關的NGO，但NGO若有涉外事務，不論是出於宗教性質或人道援助關懷等各種不同的立場，外交部NGO國際事務會會協助國內具活力的多元民間團體參與非政府間國際組織、國際會議及交流活動，強化台灣與國際接軌。

許明暉說，政府機關對非政府組織的立場是可以提供協助，但不會干涉運作，衛福部會充分跟外交部及NGO一起努力。但在此之間，衛福部國合組未獲路竹會需要協助的訊息，會配合監委調查、說明。