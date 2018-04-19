軍人年改草案明闖關 吳敦義：應先釋憲釐清有無違憲

2018-04-19 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府軍人年改草案明天立院闖關付委，由於民進黨立委挑釁，反軍人年改團體八百壯士已揚言力阻。國民黨主席吳敦義下午也前往立院前打氣，表示國民黨雖在立院是少數，但高度期待能透過釋憲，讓司法院大法官解釋看看草案有沒有遵守憲法規定。

吳敦義表示，憲法有很多準則，法律也有很多規定，政府要推動變革，一定要符合憲法與法律的規定，確保軍公教警消勞的尊嚴與溫飽的生活。

吳敦義說，法律制度要改不是不可以，但要經過好的溝通與協調，達成比較接近的共識，這樣才能保持大家的尊嚴與生活；國民黨黨團也已經依據這個基本方向，盡所該盡的責任，該出多少力一定會努力去做。

吳敦義表示，國民黨對國軍、退除役官兵，一直抱著感恩、高度肯定與感謝的心情，最大的期待，國家一定要對軍公教警消勞這些對國家社會有大貢獻者，工作期間要維持他們的尊嚴、工作順利、安全；退休或退除役後，也一定要維護他們能溫飽有尊嚴。

吳敦義認為，唯有對軍公教警消勞與公教人員抱著感恩的心，他們才會在工作期間繼續保家衛國、繼續為民服務。