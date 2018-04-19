印尼頻查台灣漁船 外交部：不能任意扣船

2018-04-19 16:09 中央社 台北19日電



屏東東港籍漁船「大鮪13號」再度傳出在麻六甲海峽被印尼政府攔檢。外交部表示，印尼似有執法過當，也不能接受印尼當局「任意登船、任意扣船」。 聯合報系資料照片／記者蔣繼平翻攝 分享 facebook 東港籍漁船「大鮪13號」日前在麻六甲海峽遭印尼當局登檢並扣留，之後查無不法，才獲釋離開。外交部今天表示，印尼似有執法過當，也不能接受印尼當局「任意登船、任意扣船」。

美中貿易衝突升溫，影響全球經貿。立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、大陸委員會、經濟部、國家發展委員會、農委會、行政院經貿談判辦公室等單位報告「美中貿易戰我國相關影響評估及因應策略」，並備質詢。

中國國民黨籍立法委員李彥秀、馬文君關切「大鮪13號」遭印尼扣留、登檢，政府相關的因應作為。

李彥秀問及印尼是否有執法過當的問題？外交部亞東太平洋司司長陳文儀表示，印尼似有執法過當；他昨天召見印尼駐台代表羅伯特（Robert James Bintaryo），也用最強烈的語言，「表達抗議」。

陳文儀說，昨天羅伯特提到，印尼當局是基於事先掌握的情資而採取行動，並沒有歧視。

外交部昨天發布新聞稿表示，陳文儀昨天上午召見羅伯特，對印尼政府今年至今已7度對台灣籍漁船實施登檢或要求入港檢查，且似有執法過當的情形，表達「嚴正抗議」。

李彥秀追問，政府是否可以保證下次不再發生類似情形？農委會副主委陳吉仲表示，農委會極力捍衛台灣漁民權益，也會盡力避免類似情況再發生。

馬文君問及「大鮪13號」遭印尼當局登檢、扣押，是否有查到違法事實？陳吉仲說，這艘漁船遭到扣押，釋放後，又遭登檢，都沒有查到違法事實；因此政府向印尼表達嚴正抗議，該做的跨部會都有做。

對於昨天召見印尼駐台代表，陳文儀保證，政府一定會做台灣漁民的後盾。他昨天有向羅伯特提及相關做法；共同打擊跨國毒品很重要，但保護台灣漁民權益也是台印雙邊重要議題，希望與印尼建立相關對話機制。

陳文儀也強調，台灣不能接受印尼「任意登船、任意扣船」，並請羅伯特將訊息轉給印尼政府。

近來發生多起台灣漁船遭到印尼當局登檢並扣押的情況。其中，「大鮪13號」15日上午在麻六甲海峽遭印尼當局登檢，隨後被帶到印尼望加麗島扣留，經檢查後，查無不法，16日晚間才獲釋離開。

「大鮪13號」在獲釋後馬上前往新加坡補給油料，並且與友船「大鮪1號」會合，準備返台。之後再度遭印尼海警攔截登檢後，才又放行。