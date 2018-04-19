蔡總統訪史有溫情 僑界：推動年改不怕責難令人不捨

2018-04-19 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統首度出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，除拜會史國國王恩史瓦帝三世、王母恩彤碧，也參訪在史國的台灣企業，並與台商、僑胞代表餐敘。參訪台企業時，史國籍員工歡聲雷動，與僑胞代表餐敘時，甚至有僑務委員表示，蔡總統推動年金改革，不畏艱難不怕責難，令人感到不捨。蔡總統在史國大受歡迎，在媒體前面露臉時，好心情藏不住，總是笑容滿面。

蔡總統在史瓦濟蘭當地時間18日參訪台商南緯公司在史國的紡織場，總統抵達廠區後，裡面數百名當地的員工熱烈鼓掌、歡呼，蔡總統也微笑揮手回禮。有史國籍的紡織場員工私下表示，過去曾聽說台灣很進步，沒想到台灣的元首竟然會到史瓦濟蘭，「我們覺得很高興」。

蔡總統這趟史瓦濟蘭行，聽取台商與僑界代表意見是重要行程。當地時間18日晚間，蔡總統與僑界代表進行晚宴。僑務委員簡湧杰致詞時說，兩周前知道總統為了鞏固友邦的情誼，千里迢迢來訪史瓦濟蘭訪問，南非僑民抱著非常興奮又期待的心情，暫時放下手邊的工作。

他表示，有的人甚至開了1000多公里，前來歡迎總統，相信這樣的熱情，是表達對總統最高的敬意與支持。