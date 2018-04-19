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蔡正元：台獨沒宣布 台灣就成「偽政權」

2018-04-19 14:24聯合報 記者程平╱即時報導

行政院長賴清德說，自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。國民黨前中央政策會執行長蔡正元今天在臉書貼文，認為賴清德的說法顯示連彭明敏的國際法書籍都沒看過，因為台灣拿不出國際法上的主權文件，就要進行「主權展示」，宣布「台灣獨立」，如果如果沒有宣布，就像同居一輩子沒合法登記，不適合法婚姻，「台灣」就成了「偽政權」。

蔡正元貼文如下：

上一點國際法課程

賴清德說

台灣已是主權獨立的國家

不必再宣布台獨

這個說法證實

賴清德連彭明敏的國際法書籍

都沒讀過

什麼是國家

說穿了沒什麼複雜內容

國家就是

擁有領土主權的政治組織

不要以為有政府、有軍隊

就是國家

那充其量只是

「政權」或「當局」

不是「國家」

至於台灣島的主權

屬於那一個國家的領土

賴清德拿得出來

國際法上的主權文件嗎？

當然拿不出來嘛！

拿不出來就要

進行「主權展示」

光明正大宣布「台灣獨立」

如果沒有宣布

或不敢宣布

就像同居一輩子

沒有去戶政機關登記宣示

仍然不是合法婚姻

道理相同

賴清德的態度是

不是正式、合法的「國家」

沒關係

只要是政治權力在手上

即使是非法的「國家」

也無所謂

如果是這種態度

那「台灣」就成了「偽政權」

因為非法同居的婚姻

不是婚姻

行政院長賴清德表示，自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不必另外...
行政院長賴清德表示，自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。 報系資料照
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賴清德婚姻彭明敏

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