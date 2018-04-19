「民進黨不倒經濟不會好」高雄餐廳掛布條嘆景氣差

2018-04-19 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市「雅宴招待會館」在門前高掛「民進黨不倒 經濟不會好」的布條，由於就位在高雄市民生路與林森路口附近，布條相當醒目，鄭姓負責人說，高雄整體消費力持續下滑，留不住年輕人。 高雄市「雅宴招待會館」在門前高掛「民進黨不倒 經濟不會好」的布條。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

他說，民進黨在高雄長期執政，但高雄景氣每下愈況，才自製海報表示不滿。

鄭在臉書上張貼這張照片後，引起網友注意，有人喊讚，也有貼上豎起大拇指圖案， 但也有人說「 只怕高雄人還在迷信，寧可巴肚夭夭，也要票投民進黨」。

由於高雄很少出現批評民進黨的大布條，不少行經路人，在等候紅綠燈時，都會多看幾眼。