「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天媒體報導，在高雄市街頭有餐廳業者掛出「民進黨不倒、經濟不會好」的布條，國民黨發言人洪孟楷在臉書表示，這有幾個指標意義。第一，民進黨在高雄執政20年，卻讓高雄在地民眾感受不到經濟活絡，如今年底縣市長應該是換人的時刻了！第二，從2016年蔡英文上任以來，拚經濟從選前的口號變成選後謊言，中央執政的無能將會是2018年縣市長選戰最強的文宣，不用多久，相信「支持xxx，就是支持蔡英文」宣傳標語也會出現。

洪孟楷說，過去在2014年馬英九主政時，在民進黨在野串連民間團體、學生等杯葛議事下，服貿、核電、國教等，無一可以順利推動，也讓在野能見縫插針，喊出「國民黨不倒、台灣不會好」的口號；但是2016年政黨輪替之後，台灣有比較好嗎？國民黨國會只剩35席，這已經不只跌倒、還趴了，但台灣有因此更有希望嗎？可見，這句話根本就是惡意的謊言。

他說，越簡單的口號越能有煽動性，如今有民眾自發性的貼出「民進黨不倒、經濟不會好」。這點倒是很有說服力，因為跟過去相比，蔡英文政府在兩岸關係停滯上造成中南部飯店、觀光、旅遊、餐飲業者全面苦哈哈，還有求售、認賠聲音不斷，這些都是最真實感受，民進黨的政治意識形態，根本是對台灣經濟的惡意霸凌。