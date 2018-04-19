親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接任教長
蔡總統出訪友邦
陸台海實彈軍演
能源問題面面觀
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

打報警電話叫炸醬麵外送？ 警神反應救出受虐女

新店驚見「火彩虹」！鄭明典讚嘆：教科書等級的完美

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天媒體報導，在高雄市街頭有餐廳業者掛出「民進黨不倒、經濟不會好」的布條，國民黨發言人洪孟楷在臉書表示，這有幾個指標意義。第一，民進黨在高雄執政20年，卻讓高雄在地民眾感受不到經濟活絡，如今年底縣市長應該是換人的時刻了！第二，從2016年蔡英文上任以來，拚經濟從選前的口號變成選後謊言，中央執政的無能將會是2018年縣市長選戰最強的文宣，不用多久，相信「支持xxx，就是支持蔡英文」宣傳標語也會出現。

洪孟楷說，過去在2014年馬英九主政時，在民進黨在野串連民間團體、學生等杯葛議事下，服貿、核電、國教等，無一可以順利推動，也讓在野能見縫插針，喊出「國民黨不倒、台灣不會好」的口號；但是2016年政黨輪替之後，台灣有比較好嗎？國民黨國會只剩35席，這已經不只跌倒、還趴了，但台灣有因此更有希望嗎？可見，這句話根本就是惡意的謊言。

他說，越簡單的口號越能有煽動性，如今有民眾自發性的貼出「民進黨不倒、經濟不會好」。這點倒是很有說服力，因為跟過去相比，蔡英文政府在兩岸關係停滯上造成中南部飯店、觀光、旅遊、餐飲業者全面苦哈哈，還有求售、認賠聲音不斷，這些都是最真實感受，民進黨的政治意識形態，根本是對台灣經濟的惡意霸凌。

洪孟楷指出，2018年是個選擇的路口，選民是要繼續過鎖國、孤立的生活；還是要擁抱世界、賺進全球的資金，就從縣市長選舉開始。而蔡英文總統已經變成票房毒藥，年底不但不會有縣市長選舉看板跟蔡英文總統掛一起，「支持xxx，就是支持蔡英文」也會變最強的反宣傳！這些，都是過去兩年的咎由自取。

高雄街頭出現「民進黨不倒，經濟不會好」布條。圖／翻攝自鄭東元臉書
高雄街頭出現「民進黨不倒，經濟不會好」布條。圖／翻攝自鄭東元臉書
分享

蔡英文民進黨洪孟楷

相關新聞

蔡正元：台獨沒宣布 台灣就成「偽政權」

2018-04-19 14:24

「民進黨不倒經濟不會好」高雄餐廳掛布條嘆景氣差

2018-04-19 13:45

無法保證捍衛我國漁權 李彥秀叫陳吉仲閉嘴

2018-04-19 13:13

中選會通過同婚公投初審 尤美女：必須要贏的一戰

2018-04-19 12:58

六都議員高齡化？基進黨：台北最年輕、台南最老

2018-04-19 12:28

防治空汙雙北喊合作 柯P：不急 先來研究一下數據

2018-04-19 12:25

民主基金會民調 五成四對台民主悲觀

2018-04-19 11:56

綠委一早議場外排隊 李彥秀：面對軍改心虛理虧的展現

2018-04-19 11:54

天主教台灣主教團將晉見教宗方濟各 邀請訪問台灣

2018-04-19 11:34

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

反深澳電廠 朱立倫今拉柯文哲喊「合作」

2018-04-19 11:17

雙北合作交流平臺 今舉行第4次市長層級會議

2018-04-19 11:17

麥港改工商綜合港公投 第一階段提案今送中選會

2018-04-19 11:10

勞長率隊稽查飲料店都違規 委員批宣導不力作秀

2018-04-19 11:06

大陸對台針對性軍演 邱垂正： 我們絕不接受

2018-04-19 11:04

吳茂昆上任 賴清德：一定能在教育部一展長才

2018-04-19 11:00

影／新教長走馬上任 吳茂昆:管案會很快處理

2018-04-19 10:59

蘇找陳菊當競選主委給侯壓力？侯：壓力來自我自己

2018-04-19 10:57

李遠哲和吳茂昆 曾讓林萬億走路有風

2018-04-19 10:51

同婚傾向立專法？中選會：公投是落實同婚權利

2018-04-19 09:53

決戰軍人年改 民進黨團提前30小時議場外排隊

2018-04-19 09:36

陳明文：蘇貞昌希望陳菊任競選總部主委

2018-04-19 09:29

邱垂正：中國對台「針對性軍演」 我們絕不接受

2018-04-19 09:22

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

軍人年改防藍杯葛 時力、綠委一早議場外排隊

2018-04-19 08:31

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

陳芳明再批中選會踐踏人權 氣指民進黨不夠努力

2018-04-19 07:35

蔡賴兩岸主張 吳敦義質疑唱雙簧

2018-04-19 01:09

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

蔡總統：台灣可以為世界醫療貢獻更多

2018-04-18 21:11

教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁

2018-04-18 20:48

國民黨回批蔡：民進黨施政不力人民才要用選票教訓

2018-04-18 17:46

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

吳敦義：堅決反台獨 籲對岸正視中華民國存在的事實

2018-04-18 17:21

反同婚公投初審通過 時力：強烈遺憾

2018-04-18 16:59

民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算

2018-04-18 16:58

陳菊任蘇貞昌總部主委？ 高市：相關法規未限制政務官

2018-04-18 16:49

蔡總統：政府現在做的 很多是過去政府應做不敢做

2018-04-18 16:33
看更多

熱門文章

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36

吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑

2018-04-18 20:41

東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30

賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治

2018-04-19 10:31

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木

2018-04-18 16:32

優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

新聞眼／吳被指任職的超導國際 董座涉詐欺、背信

2018-04-19 00:13

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

2018-04-18 17:08

藍說用選票教訓小英覺得諷刺 孫大千：她兩年前也說過

2018-04-19 09:03

侯友宜被質疑當年抓黑名單 孫大千：只有藍綠沒有是非

2018-04-19 08:14

陸軍取消實彈射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15

超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03

卡管案 吳茂昆：原則上很快可以解決

2018-04-19 11:04

吳茂昆否認任大陸超導顧問 羅智強出具資料回擊

2018-04-18 15:02

獨／力挺新教長吳茂昆 東華師生發起連署

2018-04-19 11:25

參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了

2018-04-18 16:10

軍方認證共軍新戰法攻台林口是首選 我反應時間只3小時

2018-04-19 11:41

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長

2018-04-19 08:00

當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了

2018-04-18 14:31

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

深澳電廠空汙減排 外籍專家與台電說法歧異

2018-04-18 22:24

科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次

2018-04-18 18:13

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算

2018-04-18 16:58

蔡總統送史國國王的牛 究竟是什麼牛?

2018-04-18 17:58

吳茂昆千字聲明：無陸職、僅曾提供諮詢

2018-04-19 00:10

教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁

2018-04-18 20:48

傳華航移交飛機給史國 助蔡英文外交

2018-04-18 19:53

新教長吳茂昆備受爭議 徐國勇：管中閔也要出來講清楚

2018-04-19 10:23

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17

共軍台海水域實彈演習 蔡總統隔海與國安部門視訊會議

2018-04-19 03:19

東華女教授槓上吳茂昆 指控詐領804萬元告發貪汙

2018-04-19 11:19

憂人才西進？吳茂昆：台灣研究環境比他們好

2018-04-19 09:52

民進黨拚軍人年改周五付委 許智傑：盼國民黨共體時艱

2018-04-18 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top