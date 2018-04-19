無法保證捍衛我國漁權 李彥秀叫陳吉仲閉嘴

2018-04-19 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委李彥秀今天在立法院國防及外交委員會質詢指出，我國漁船「大鮪13」於4月15日上午遭印尼執法船隻攔截登檢，已經是今年第七次，政府是否能保證下一次不要再發生？結果現場官員竟回答無法保證，李彥秀不滿批官員不僅沒有捍衛漁權，還打擊漁民，雙方互嗆數分鐘。

李彥秀詢問官員印尼是否有執法過當的問題，亞東太平洋司司長陳文儀回應說「似乎有」，李彥秀不滿說，「有就是有，什麼叫似乎有？」陳文儀表示，我們已經用最強烈的語言跟印尼表達抗議。李彥秀說，這不是第一次，是第七次了，那就代表以前的嚴正抗議跟表達都沒有用，他們只會認為我們政府不夠強硬，只是例行性工作，所以對我們軟土深掘。

李彥秀又問，是否還會再發生第八次？是否保證不會再發生第八次？陳文儀說，「我們沒辦法在這裡保證」。李彥秀瞪大眼睛說「是嗎？沒辦法保證？」點名農委會副主委陳吉仲回答。

李彥秀問陳吉仲沒有違規會不會有下一次？陳吉仲說，有沒有下一次要看有沒有違反相關規定。李彥秀不滿嗆，她就是問沒有違規會不會有下一次。陳吉仲說，我們當然是要避免不會有任何下一次，只要我們的漁民沒有違法。

李彥秀不滿陳吉仲跳針，叫他閉嘴，並批陳「你捍衛漁民的漁權？你老是在打擊漁民啦，你有臉站在這裡！」原本要回座的陳吉仲突然又跑回備詢台回嗆李彥秀，「委員你這樣講不對喔」，農委會是捍衛漁民的權利，所以我們要跨部會處理。