【重磅快評】清理卡管戰場 吳茂昆那一口真氣練足了嗎?

2018-04-19 13:12 聯合報 主筆室



新教長吳茂昆在蔡政府與民進黨全力護航下快速上任，而吳茂昆也被賦與快刀斬亂麻，迅速清理卡管戰場的後續任務。

吳茂昆有個兩歲的孫子，他從孫子身上印證了科學的發現，也就是兩歲的孩子，就有很好的邏輯思考和認知能力。愛孫的吳茂昆，應該知道，孩子鬥嘴時，罵得最厲害的，往往只會得到「罵人罵自己」的結果。

民進黨與蔡政府舉黨國之力全面卡管，很快就面臨砍人砍自己，還傷及無辜、株連無數的窘境。

卡管三大罪狀：論文抄襲？率先開砲大爆的民進黨立委，自己的論文說不清；獨董爭議？教育部也無法解釋面對陽明大學校長相同情況的雙重標準；赴陸兼職？這樓子才真捅大了，葉俊榮、陳良基、吳茂昆……，族繁不及備載。

管中閔仰天長嘆「莫須有」，吳茂昆竟也無奈陳辭「莫須有」；民進黨與蔡政府卡管劇本，原來沒有這個黑色幽默的橋段。即興的荒謬劇情，已超乎綠色導演的想像。

但卡管再繼續卡下去，難以控制的後座力，恐怕就要動搖蔡政府的國本了。

因此，吳茂昆接任時就明白宣示，下周召開第二次跨部會諮詢會議後，有個結論，就會做作個決定，「希望很快解決，一切依法、適法處理」。

然而，吳茂昆如何「依法、適法處理」？

卡管逾百日，潘文忠不斷重申「依法行政」的同時，教育部卻正上網預告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」；所有卡管爭議在新修正的辦法中，全獲解決，而且若依據修正方向，教育部早該依法聘任了。

教育部修法之舉，不啻證實：卡管百日，全然於法無據；潘文忠的依法，原來只是依其心法。

而潘文忠所恃，大概就是賴揆九陽真經的加持；只是潘文忠那一口真氣不足，先被打落光明頂，彈飛下台。還有很多人懷疑，賴揆會不會傳錯心法，傳成七傷拳了？未能傷敵，先自內傷。