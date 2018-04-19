台灣獨有 選舉版LINE@帳號啟動

2018-04-19 14:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



今年將舉行九合一選舉，通訊軟體LINE今天宣布，為擴大社會參與，啟動2018選舉專案－選舉版LINE@認證帳號，讓候選人能運用LINE發聲，而民眾也可以透過LINE帳號，更進一步接觸候選人、瞭解候選人。LINE表示，此專案是台灣獨有，隨著線上互動模式越來越多，候選人與基層民眾的互動也將不同以往。

LINE表示，為讓每位候選人都能運用LINE發聲，同時也為每位選民提供中立、正確的選舉資訊，規劃特別的選舉工具與LINE TODAY選情專區；全新的選舉溝通工具「選舉版LINE@認證帳號」於今日正式啟動，有意參選者將能利用選舉版LINE@認證帳號將政見與參選理念傳遞給選民，同時接收選民意見回饋。

LINE@帳號數已突破120萬，顯見LINE@已成為區域型或在地商家與用戶或消費者重要溝通管道，而選舉版LINE@認證帳號，在LINE@原有功能的基礎上，擴大可以容納的好友人數、開放可加購直播功能，更首次對「個人」進行認證。經過認證後的帳號，會顯示代表認證通過的「藍色盾牌」，選民可以清晰識別這個帳號的真實性，此外，這些帳號也會列在LINE TODAY選情專區，方便選民參閱關注。

LINE指出，候選人可在各種媒體上透過LINE@認證帳號連結或QR code來接觸到選民，選民則可以透過LINE TODAY的選情專區或是直接在LINE搜尋候選人姓名等作法，接觸到有意參選者的LINE@認證帳號；對於選民來說，選民也可以更容易辨識候選人的真實帳號，直接與候選人接觸。

從競選團隊角度來說，競選團隊也能分析選民在帳號內的留言，並透過一對一聊天、問卷調查等互動功能，讓有意參選者可深入了解選民或潛在支持者的想法與意見。