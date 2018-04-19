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中選會通過同婚公投初審 尤美女：必須要贏的一戰

2018-04-19 12:58聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

中選會日前通過2項同婚公投的初審，將交付第二階段連署。長期以來推動婚姻平權的民進黨立委尤美女今日在立法院內政委員會質詢中選會主委陳英鈐，認為中選會針對公投文字內容語意不明，且在落實國中小性平教育的公投理由也不明。尤美女受訪指出，在這關鍵時刻，要同志朋友共同迎戰，必須要贏得這一戰，才能展現台灣真正的民主社會。

尤美女表示，中選會後來針對公投文字內容解釋「是否同意民法婚姻規定限定一男一女的結合」，這跟大法官解釋民法裡面沒有保障同性婚姻是違憲的，也不是這麼清楚，還是有點溢出釋憲範圍，用專法保障同性別兩個人的永久共同生活這就是《同性伴侶法》，這就是違背大法官708號解釋。

尤美女說，中選會要改成「是否同意民法婚姻規定以外的其他形式，保障同性別兩個人的永久共同生活權利」，在這裡語意不是這麼清楚， 什麼叫做保障同性性別兩人經營兩人永久共同生活的權益？大法官會議解釋這就是親密性和排他性永久結合關係，中選會這就是承認用專法保障同性婚姻。

尤美女認為，若是保障同性婚姻用《同性婚姻法》 這就沒問題，但若是解釋成為同性伴侶法就是違背大法官解釋，依照中選會解釋保障同性婚姻自由之下，除了不用民法還可用其他法來保障。不論修改民法、另立專章或專法，現在中選會就限縮在專法內。

另外公投內容中針對國中國小性別平等教育，尤美女說，這項重大公投是政策複決還是法律複決，性平法中就有明文規定，在性平教育中教育認識多元性別，包括性傾向涵蓋同志教育，對於中選會的公投理由是不明的。

中選會因修公投法後不能實質審查，尤美女表示，在目前不違反憲法的框架下做形式上審查呈現各說各話。提案人不要藉由公投來霸凌、歧視所有同志社群，不能在這6個月公投之前以任何惡意言語、霸凌、妖魔化這些族群，這是公投最基本的原則。

尤美女說，現在是關鍵時刻，展現民主社會，還是人民要讓國際看笑話，認為台灣不夠格、不能稱為人權立國的國家，呼籲同志朋友勇敢迎戰努力溝通、說服，這基本人權要受保障的理由，必須要贏得這一戰。

民進黨立委尤美女。記者林麒瑋／攝影
民進黨立委尤美女。記者林麒瑋／攝影
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同性婚姻公投中選會

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