【即時短評】蘇貞昌勿陷陳菊、蔡英文於不義

2018-04-19 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



千呼萬喚，「電火球」蘇貞昌重披戰袍為民進黨出征新北市。雖然是回鍋參選新北市長，但王爺出征，規格、禮數都不可少，除了民進黨大姐大陳菊出馬勸進， 黨主席蔡英文也「登壇拜將」，才獲蘇貞昌首肯。現在競選團隊陣容排場也很講究，蘇貞昌希望黨中央協調陳菊出馬輔選。

民進黨很會選舉，全黨團結拚選舉，更是民進黨的傳統。前總統陳水扁黨政大權一把抓，到處輔選，扁的總統府秘書長邱義仁保住扁的總統位子後，更稱「要延續總統大選割喉戰策略，把藍軍的喉嚨割到斷。」黨政同步搞選舉，毫不避諱。

但民進黨在野後，卻是非常強調黨政分際，2009年馬英九選黨主席時，時任民進黨主席的蔡英文曾批「國民黨佔立院四分之三多數，再由總統結合行政、立法權，憲政體制已喪失制衡機制。」而今民進黨重返執政也在立院占多數，結果蔡英文先是步上馬後塵，總統兼任黨主席。

馬英九競選連任時，總統府發言人羅智強辭職，擔任馬競選辦公室「台灣加油讚」副執行長，綠營向檢方告發羅智強涉嫌貪瀆，指羅領總統府的薪水去輔選、指揮總統府「十人議題小組」，「領納稅人的錢，卻是在幫馬英九輔選」，痛批這是黨政不分、公器私用，要求羅智強把薪水吐出來。此案纏訟1年，確認羅沒有拿公家的薪水去輔選，全案簽結。

現在，面臨年底選舉期中考，請出「最強人選」蘇貞昌參戰新北市長之後，選對會召集人陳明文更毫不避諱地證實蘇貞昌有請陳菊出馬的明確期待，還稱特任官輔選沒有行政中立的問題。「衝衝衝」蘇貞昌一出場便是電光石火，從華麗登場到輔選陣式，果然是民進黨內「最高規格」。