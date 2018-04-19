六都議員高齡化？基進黨：台北最年輕、台南最老

2018-04-19 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



根據統計六都市議員平均年齡最低的在台北市，平均年齡落在50歲，而年齡最高的則是台南市，平均年齡高達57歲。基進黨今開記者會表示，議員高齡化，不僅無法代表年輕選民的聲音，也象徵離「新政治」還有很大一段距離。

基進黨南區安平區參選人陳嘉伶表示，近年來，世界各國議員年齡逐漸降低，去年底改選的日本眾議員參選人平均52歲，東京都議員平均年齡只有49歲，法國眾議員平均年齡更是只有48歲，平均年齡偏高的美國也不斷的有檢討反省的聲浪。七成(74%)台南市議員年紀皆55歲以上，但55歲以下台南選民佔近七成(67%)；台南市議員年齡多集中在55-59歲區間，45-49歲三位、40-44歲一位、35-39歲三位、30-34歲僅一位、30歲以下則掛零。

陳嘉伶表示，由如此結構組成的議會，如何代表多數選民？議員作為民意代表理應充分展現其所代表族群的民意，台南市議會議員高齡化與連任屆數過久，背後所代表的不只是舊思維，而是利益結構僵化、資源分配與掌握著重於單一階層的利益，以台南而言，青壯年的資源與利益就很可能被忽略。

基進黨大北門區市議員參選人蘇鈺雯表示，台灣六都議員的平均年齡落在50到57歲之間，最年輕的是台北市議員，平均年齡是50.67歲，而最年長的就在台南，平均年齡為57.07歲，比起第二年長的台中市還多了一歲多。

蘇鈺雯表示，全台南市最年長的議員也在這一區，大北門區現任議員平均年齡為62.1歲，比六都議員平均年齡高出5歲，許多年輕人對政治冷感的原因之一便是認為民代不懂其需求、無法為其發聲，家鄉也沒發展出青年渴望的改變，於是選擇不投票，反正投了也不會變好。