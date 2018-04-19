防治空汙雙北喊合作 柯P：不急 先來研究一下數據

2018-04-19 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



深澳燃煤電廠爭議不斷，為保障雙北市民遠離空汙威脅，新北市長朱立倫今趁著「雙北合作交流平台」，主動提及雙北空汙問題，強調防治空汙雙北一定要共同合作，還說深澳電廠的立場，不是新北市政府的立場，而是大台北地區。

朱立倫會後受訪時表示，雙北空汙合作不僅只針對深澳電廠，整個大台北地區的移動、固定汙染源等，雙北的立場會一致，大家共同合作，為市民朋友健康把關。

不過對於深澳電廠興建與否的立場，柯文哲今依舊顯得保守。柯文哲會後受訪時表示，深澳電廠自己的態度還是一樣，現在到底資料是什麼，專業問題專業解決，主要就常常政府不可信，到底提供資料是對的、假的，不曉得，會把資料看一看，應該是政府要去說服人民，

柯文哲說，他是「open」，開放立場，「你把資料拿出來，大家讀一讀，來說服我嘛」。

不過若是雙方立場一致，是否會和國民黨新北市長參選人侯友宜合作反深奧？柯文哲則是笑說，他是專業立場，你就講清楚，核四到底蓋不蓋，核一核二核三何時要停，到底他的計畫是什麼，不清楚。

媒體追問，深澳電廠的問題問過很多次，但每次都模糊以對，是否是因為牽涉到政治議題，太敏感不敢作答？柯文哲說，台灣就是太泛政治化，他是比較簡單的，你就講清楚，包括北部用電量，計畫是什麼，這還牽涉到全台灣電網，台電應該要出來說明，不過常常台電都講不清楚。

至於在深澳電廠議題上，是否會尋求雙北合作？朱立倫說，對於空汙防制，雙北一定要合作，我們尊重專業、尊重數據，新北市是委託專家做研究，台北市也可以委託專家學者做研究，剛剛柯市長也已經裁示，要環保局以專業數據提供給市民最好的依據。

朱立倫說，深奧沒有政治立場、沒有黨派立場，大家以市民健康、專業為出發點。