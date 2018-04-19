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台灣不需要「台版清溪川」 突破限制才是真前瞻

麻疹疫情擴大 賴清德：爭取國際支持台灣參與WHA

2018-04-19 12:14聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院長賴清德（右一）說，請外交部與衛福部持續透過駐外館處及各國駐台機構進行洽助...
行政院長賴清德（右一）說，請外交部與衛福部持續透過駐外館處及各國駐台機構進行洽助，以努力爭取國際間對台灣參與WHA的支持。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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行政院今舉行院會，針對國內麻疹群聚疫情做出臨時動議，由衛福部向行政院長賴清德進行口頭報告。賴清德指出，今年累計麻疹病例已有18例，境外移入者有6人，其中1人再於國內傳染予12人。賴清德於會中裁示，由於麻疹傳染力強，衛福部目前雖評估不至於有大規模疫情發生，仍相關單位請提高戒備，持續嚴密掌握疫情發展，並與相關部會共同強化「境外阻絶、邊境管制、社區防疫、醫療體系保全、個人與家庭防護」等防護工作。

賴清德指出，麻疹傳染力甚強，可經由人與人接觸、空氣、飛沫傳播，不論境外移入、國內傳染或再擴散予他國人民，皆有可能，麻疹初期症狀與感冒相似，在出疹的前後4天都具有傳染力，賴清德也特別呼籲國人，如有疑似症狀，應配戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、接觸史，而符合麻疹、腮腺炎、德國麻疹(MMR)混合疫苗接種對象者，宜儘速完成疫苗接種，以提升自我保護力。

賴清德並表示，航空公司之機組人員及旅行業導遊或領隊，因工作所需，經常往返於國際間，且長時間處於密閉機艙，是易受感染的高風險族群，也可能成為高傳播族群，已請交通部與衛福部配合強化邊境管制防疫工作，加強督導所轄相關業者落實麻疹個案管理、接觸者員工之健康監測，並提醒旅客注意個人防護事項。

他最後強調，此次國人赴國外感染麻疹，返國後傳染給國人，再因旅遊至日本造成他國人民集體感染的疫情，更加突顯「疫病無國界」，我國身為地球村成員的一份子，必須和其他國家合作，共同投入世界衞生工作，台灣積極爭取參與世界衛生組織活動，甚至希望加入世界衞生組織，不單是為了爭取國際空間，更是為了共同建立全球防疫安全，善盡世界公民的責任，請外交部與衛福部持續透過駐外館處及各國駐台機構進行洽助，以努力爭取國際間對台灣參與WHA的支持。

麻疹賴清德

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