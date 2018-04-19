影／前同事告教長吳茂昆 兼兩專任職、自加薪

2018-04-19 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張鳳儀 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆上任首日，就被東華大學諮商心理系教授王純娟按鈴控告其在擔任校長期間，自審彈性薪資、涉嫌違反教育部函釋及貪汙罪嫌。