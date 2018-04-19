民主基金會民調 五成四對台民主悲觀

2018-04-19 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



台灣民主基金會今發表「2018 台灣民主價值」民意調查記者會，民調假設台灣宣布獨立導致中國武力攻打台灣，55%民眾願意保衛台灣而戰，35.9%不願意；如果換成中國武統台灣，則提高到67.7%民眾願意挺身而戰，24.9%不願意；另外有高達逾5成民眾對台灣民主悲觀，僅3成6民眾樂觀。

民調顯示，76.4%民眾認為，民主也許有問題但還是好的制度，但對於目前台灣民主是否滿意，滿意民眾僅占33.5%，不滿意跟極不滿意占58.2%；54.4%民眾對於台灣民主政治未來抱持悲觀，36.4%民眾則表示樂觀；但如果台灣實行威權體制，只有22%人覺得好或很好，還是高達6成5民眾認為不好。

關於兩岸問題民調，如果台灣宣布獨立不會引起戰爭，台灣就該獨立，贊成此說法的民眾有41.3%，有50.3%不贊成。另外如果中國大陸是民主國家兩岸就該統一，這種說法53%民眾不同意，37.3%民眾同意。

兩岸關係看法分面，僅1.5%民眾認為應儘快統一；14.3%認為維持現狀，以後走向統一；維持現狀看情況統一或獨立的有34%；27.8%人認為永遠維持現狀，15%是維持現狀後走向獨立，只有2.4%認為盡快宣布獨立。

民調委託政治大學選舉研究中心執行，訪問期間為今年1月12日到1月19日，本次訪問分為兩部分，第一部分實際訪問1069有效樣本，95％信心水準；第二部分為訪問20~39歲成年人，實際訪問完成528個樣本。