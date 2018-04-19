綠委一早議場外排隊 李彥秀：面對軍改心虛理虧的展現

2018-04-19 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院周五院會將處理軍人年改法案，民進黨希望順利付委審查，昨宛就來議場外排隊以防國民黨杯葛。對此，國民黨立院黨團書記長李彥秀批評，民進黨大搶排案權，完全是心虛理虧的展現，更是凸顯民進黨在爭議議題的蠻橫；而針對軍人年金改革，國民黨團仍堅持沒有溝通就沒有改革。

李彥秀表示，上周行政院的版本才剛出爐，這周就要倉促付委，中間完全沒有具體的溝通動作，可以確認退撫基金延緩破產的精算報告也還沒出爐，如何審議？

李彥秀說，更令人憤怒的是，民進黨屢屢將制度的改革，變成對於國軍將領的汙衊跟人身攻擊。昨天在退輔會的業務報告，民進黨委員更是直接批評退將貪婪、貪得無厭，如果民進黨還是用這樣心態面對軍人年改，怎麼可能期待年金改革可以順利上路，怎麼期待年金改革可以變成社會團結的桶箍？

李彥秀批評，民進黨從公教年改以來，都是將溝通的責任推給在野黨，黨內大玩兩面手法，黑臉白臉唱雙簧，卻不進行有效溝通，再用議事程序跟人數優勢通過民進黨自己要的版本。打擊國軍士氣跟公教人員的向心力，所留下來的傷害恐怕會比民進黨想像的嚴重。