天主教台灣主教團將晉見教宗方濟各 邀請訪問台灣

2018-04-19 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



天主教台灣地區主教團春季會議12日結束，會後主教團主席、台北教區總主教洪山川宣布，下個月主教團將到梵蒂岡述職，當面邀請教宗方濟各明年來台訪問，參加全國聖體大會，天主教亞洲真理電台播放洪山川談話，報導下個月主教團邀請教宗訪台的重大訊息。

梵蒂岡是中華民國在歐洲唯一邦交國，今年初以來，大陸與梵蒂岡可能建交傳聞不斷，此時，台灣主教團將邀請教宗方濟各訪台，格外受關注，洪山川說，教廷去年選在台灣舉辦世界海洋大會，又與佛教及道教宗教交談，還在梵蒂岡接見基督教牧師、心道法師、保安宮代表，顯見教宗熱愛台灣。

針對中梵建交傳聞沸沸揚揚，洪山川說， 之所以會一直傳出中梵建交，是大陸方面傳出訊息，目的是要處罰、威脅未承認九二共識的蔡總統，梵蒂岡3月30日發布訊息，並未就主教任命與大陸簽訂任何協議，根據大陸公布的宗教管理白皮書強調，不同意外國勢力干涉內政，中梵各自表態，大陸當局不同意開放宗教自由，因此，不必再擔心中梵是否會建交了。