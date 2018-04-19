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台灣不需要「台版清溪川」 突破限制才是真前瞻

洋蔥生產過剩 立法院委員辦公室認購

2018-04-19 11:29聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

立法院今天一早出現一堆洋蔥山，原來是因為今年全台產量爆增導致價格崩盤，立委辦公室發起認購，希望幫助辛苦耕種的農民度過難關。

立法院今天一早出現一堆洋蔥山。記者高彬原／攝影
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立法院今天一早出現一堆洋蔥山。記者高彬原／攝影
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洋蔥立法院農民

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