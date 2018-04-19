洋蔥生產過剩 立法院委員辦公室認購

相關新聞
防治空汙雙北喊合作 柯P：不急 先來研究一下數據2018-04-19 12:25
民主基金會民調 五成四對台民主悲觀2018-04-19 11:56
綠委一早議場外排隊 李彥秀：面對軍改心虛理虧的展現2018-04-19 11:54
天主教台灣主教團將晉見教宗方濟各 邀請訪問台灣2018-04-19 11:34
新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉2018-04-19 11:21
反深澳電廠 朱立倫今拉柯文哲喊「合作」2018-04-19 11:17
雙北合作交流平臺 今舉行第4次市長層級會議2018-04-19 11:17
麥港改工商綜合港公投 第一階段提案今送中選會2018-04-19 11:10
勞長率隊稽查飲料店都違規 委員批宣導不力作秀2018-04-19 11:06
大陸對台針對性軍演 邱垂正： 我們絕不接受2018-04-19 11:04
吳茂昆上任 賴清德：一定能在教育部一展長才2018-04-19 11:00
影／新教長走馬上任 吳茂昆:管案會很快處理2018-04-19 10:59
蘇找陳菊當競選主委給侯壓力？侯：壓力來自我自己2018-04-19 10:57
李遠哲和吳茂昆 曾讓林萬億走路有風2018-04-19 10:51
同婚傾向立專法？中選會：公投是落實同婚權利2018-04-19 09:53
決戰軍人年改 民進黨團提前30小時議場外排隊2018-04-19 09:36
陳明文：蘇貞昌希望陳菊任競選總部主委2018-04-19 09:29
邱垂正：中國對台「針對性軍演」 我們絕不接受2018-04-19 09:22
當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊2018-04-19 09:00
軍人年改防藍杯葛 時力、綠委一早議場外排隊2018-04-19 08:31
吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點2018-04-19 07:45
清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的2018-04-19 07:35
陳芳明再批中選會踐踏人權 氣指民進黨不夠努力2018-04-19 07:35
蔡賴兩岸主張 吳敦義質疑唱雙簧2018-04-19 01:09
綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」2018-04-19 01:01
蔡總統：台灣可以為世界醫療貢獻更多2018-04-18 21:11
教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁2018-04-18 20:48
國民黨回批蔡：民進黨施政不力人民才要用選票教訓2018-04-18 17:46
別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌2018-04-18 17:24
吳敦義：堅決反台獨 籲對岸正視中華民國存在的事實2018-04-18 17:21
反同婚公投初審通過 時力：強烈遺憾2018-04-18 16:59
民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算2018-04-18 16:58
陳菊任蘇貞昌總部主委？ 高市：相關法規未限制政務官2018-04-18 16:49
蔡總統：政府現在做的 很多是過去政府應做不敢做2018-04-18 16:33
羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木2018-04-18 16:32
綠委江永昌：政院版公司法修法漏洞恐衝擊國安問題2018-04-18 16:13
民進黨拚軍人年改周五付委 許智傑：盼國民黨共體時艱2018-04-18 15:45
芭芭拉布希辭世 蔡總統推特發文表示哀悼2018-04-18 15:30
吳敦義：民進黨執政空汙嚴重 民生經濟乏善可陳2018-04-18 15:21
熱門文章
別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌2018-04-18 17:24
國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」2018-04-18 14:36
什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？2018-04-18 14:20
吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑2018-04-18 20:41
軍人年改段宜康猛轟退役中上將貪婪 邱國正動氣抗辯2018-04-18 13:12
東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙2018-04-18 23:30
年改太兇導致軍人不想升官？ 段宜康：歡迎2018-04-18 12:49
羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛2018-04-18 19:33
羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木2018-04-18 16:32
中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練2018-04-18 23:59
優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好2018-04-19 06:29
賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治2018-04-19 10:31
吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點2018-04-19 07:45
新聞眼／吳被指任職的超導國際 董座涉詐欺、背信2018-04-19 00:13
影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話2018-04-18 17:08
陸軍取消實彈射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊2018-04-18 22:15
遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實2018-04-18 13:43
新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉2018-04-19 11:21
總統出訪規格歷來最差？ 張顯耀質疑台布邦交生變2018-04-18 13:41
超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了2018-04-18 20:03
吳茂昆否認任大陸超導顧問 羅智強出具資料回擊2018-04-18 15:02
參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了2018-04-18 16:10
當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊2018-04-19 09:00
共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長2018-04-19 08:00
卡管案 吳茂昆：原則上很快可以解決2018-04-19 11:04
當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了2018-04-18 14:31
綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」2018-04-19 01:01
獨／力挺新教長吳茂昆 東華師生發起連署2018-04-19 11:25
科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次2018-04-18 18:13
影／「牛當伴手禮 七夫人比美」 蔡總統訪史瓦濟蘭亮點2018-04-18 13:14
深澳電廠空汙減排 外籍專家與台電說法歧異2018-04-18 22:24
反同婚公投提案通過 許毓仁：準備揭竿起義2018-04-18 13:29
民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算2018-04-18 16:58
清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的2018-04-19 07:35
蔡總統送史國國王的牛 究竟是什麼牛?2018-04-18 17:58
吳茂昆千字聲明：無陸職、僅曾提供諮詢2018-04-19 00:10
藍議員參選人赴北檢 告吳茂昆違法兼職2018-04-18 14:23
教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁2018-04-18 20:48
傳華航移交飛機給史國 助蔡英文外交2018-04-18 19:53
藍說用選票教訓小英覺得諷刺 孫大千：她兩年前也說過2018-04-19 09:03
留言