新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆赴陸兼職和任職相關公司顧問等爭議不斷，資深媒體人周玉蔻今在臉書貼出對照表，幫吳澄清，指痛打吳茂昆是一場烏龍。並說他從來沒有申請美國，在大陸超導公司顧問名字也是遭濫用，東華大學研究費案，監察院查無主觀犯意。