反深澳電廠 朱立倫今拉柯文哲喊「合作」

2018-04-19 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



「雙北合作交流平台」第四次市長層級會議今天上午在北市府召開，由台北市長柯文哲、新北市長朱立倫共同主持，由於近來深澳電廠爭議不斷預計將成為會議討論焦點之一。新北市長朱立倫致詞時強調，空汙、水汙、垃圾減量不分新北、台北，這是大台北地區所有市民的立場，應該要站在市民角度一起討論。

根據北市府研考會統計，雙北市政府自104年至今，總計推動114項合作案，目前已完成79個合作案，其餘35案持續推動中，像是1280元雙北公共運輸定期票、雙北圖書館「一證通用」、鉛管汰換等，都是和市民息息相關的雙北合作案。

近來深澳電廠爭議不斷，環保團體擔憂一旦興建深澳電廠，恐會造成嚴重空汙。對於深澳電廠，新北市政府向來持反對態度，朱立倫更數度強調「反對興建具有污染性質的燃煤電廠」；不過相較於新北市政府的強烈反對，柯文哲卻是語帶保留，僅說「面對這種問題，最好的方法還是回歸專業、回歸學術的討論來解決」。

對此，朱立倫今出席雙北合作交流平台時表示，大家最近很關心水汙、空汙、垃圾等問題，希望雙北一定要合作，空汙不會分台北、新北，近來提到的深澳電廠立場，不是新北市政府的立場，而是大台北地區市民的立場。

朱立倫還提到，非常贊成柯市長說「不用聽政治人物怎麼說，應該要看專業數據怎麼講」，所以我們把專業數據呈現出來，站在市民的角度，大家共同努力，為了市民健康、環境保護，空汙減少、水汙減少、垃圾減量，大家一起合作、加油，越做越好。