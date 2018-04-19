民調：51.5%民眾滿意陳菊接府秘書長

2018-04-19 15:54 中央社 台北19日電



最新民調顯示，51.5%的民眾對陳菊即將接任總統府秘書長感到滿意。 聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影 分享 facebook 最新民調顯示，民眾對總統蔡英文上任至今的滿意度為32.9%，47.9%的民眾不滿意。對陳菊即將將任總統府秘書長，51.5%的民眾感到滿意。

新台灣國策智庫今天公布「最新政府施政滿意度與2020年第三勢力形成評估」民調，調查顯示，32.9%的民眾滿意蔡總統上任至今的表現，47.9%的民眾不滿意。與今年1月份的調查相比，滿意度上升2.2個百分點，不滿意度下降3.2個百分點。

行政院長賴清德部分，45.2%的民眾滿意賴清德上任至今的表現，35.4%不滿意。與今年1月份的調查相比，滿意度上升1.2個百分點，不滿意度上升0.3個百分點。

對於陳菊即將接任總統府秘書長，51.5%的民眾對此人事安排感到滿意，25.1%的民眾不滿意。

台北海洋科技大學兼任助理教授吳瑟致分析，民眾對賴清德的滿意度高於不滿意度，顯示民眾對政府施政趨於有感；對於陳菊接任府秘書長的滿意度超過5成來看，顯示民眾對於具地方執政經驗的府院人事安排較有信心。

本次調查由新台灣國策智庫委託趨勢民意調查公司進行調查，在4月16日至17日對戶籍在台灣20個縣市、20歲以上成年人採電話調查、隨機抽樣方式進行，有效樣本為1079人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負3.0個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行戶籍地、性別、年齡及教育程度加權處理。