幼教公共化 林萬億：沒跟教部意見不合

2018-04-19 15:09 中央社 台北19日電



行政院政務委員林萬億表示，針對「幼教公共化」的政策，自己其實和教育部的想法一致。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 行政院政務委員林萬億今天監交教育部長交接，他致詞時提到，外界以為他和教育部對「幼教公共化」的意見不合，但其實想法一致，原本也希望這項政策由前部長潘文忠宣布。

行政院長賴清德上任後，準備推動私立幼兒園公共化政策，補助學童就讀私幼的學費，遭許多教育團體反對，也有媒體報導前任教育部長潘文忠反對該政策，曾於2月向行政院遞出辭呈。

潘文忠因台大校長遴選爭議案請辭獲准，行政院火速宣布由中研院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長，今天上午舉辦交接典禮，政務委員林萬億監交。

林萬億致詞時提到，對於幼教政策，大家以為潘文忠和他、行政院長賴清德的意見不合，其實想法一致。他們都認為，未來目標是擴大公共化、非營利化教保服務，但畢竟政策推動的力道，無法短期內做到，即便教育部規劃在4年內，把公共化比例提高到40%（現約30%），仍不足以滿足各界的需求。

林萬億解釋，在這樣的背景下，政府不得不先和私幼業者合作，推動所謂的「準公共化」，讓幼兒家長知道政府不是只有「局部公共化」、其他都放棄。相關政策經過多次討論，將於近期定案對外公佈，「這是非常難的抉擇。」

林萬億在致詞時為潘文忠抱不平。他提到，外界質疑潘文忠只當過小學老師，沒有大學任教的經驗，不足以承擔高教領導的角色，這樣的懷疑是多餘的。

他說，潘文忠的教育行政歷練豐富，也擔任過教育部主任秘書，不只是國民教育，從學前教育到高等教育都是得心應手，任內推動高教深耕、玉山計畫，以及努力開拓學術交流的「新南向」政策，都可看到潘文忠的努力。

林萬億也提到，潘文忠任內每個週日都親自主持課審會議，非常辛苦，「那不是純粹知識或專業經驗可以完全扛下來的。」其中有很多不同觀念、主張的角力，甚至是政治立場的對立，潘文忠都一肩扛下，努力平息各種差異，溝通不同的觀念，令人佩服。